Kansallismuseossa voi saapastella sisään virtuaalitauluun

Kansallismuseossa Helsingissä voi nyt astua sisälle maalaukseen ja keskustella keisari Aleksanteri II:n ja eri säätyjen edustajien kanssa. Samalla voi myös kokea entisen keisarillisen palatsin eli nykyisen Presidentinlinnan peilisalin.

Kyseessä on R. W. Ekmanin taulun, Keisari Aleksanteri II julistaa vuoden 1863 säätyvaltiopäivät avatuiksi, virtuaalitoteutus. Se on esillä uudistetussa näyttelyosiossa, jonka teemana on 1860-luvun Suomi Venäjän autonomisena suuriruhtinaskuntana. Tarkoitus on rakentaa vuoropuhelu autenttisten museoesineiden ja digitaalisesti tuotetun maailman välille.

– Historian ammattilaisten kanssa on menty askelta pidemmälle tutkien, mitä kukin henkilöistä on mahtanut ajatella tuona päivänä. Sen avulla pääsee kuin varkain osaksi säätyvaltiopäivien tapahtumia, lupaa työn toteuttaneen Zoan Oy:n toimitusjohtaja Miikka Rosendahl.