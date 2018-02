Monenlaisia kasvoja Tommi Toijan Fragmentteja-näyttelyssä

Joensuun taidemuseo Onnissa avautuu torstaina Tommi Toijan Fragmentteja-näyttely, joka esittelee niin Toijan luomia pikku-ukkeleita kuin erilaisia kasvotutkielmia. Erilaisten keramiikkaveistosten lisäksi näyttelyssä on mukana piirustuksia.

Kasvot ja pää ovat teoksissa usein pääosassa.

Esimerkiksi taidemuseon käytävän seinällä oleva Fragmentteja-teos koostuu kymmenistä kasvoista ja kasvojen osista.

- Se lähti siitä, että pidin työhuoneessa savipaakkua kädessäni, että mitähän siitä tekisin. Muovailin nopeasti kasvoja ja niiden osia. Siitä syntyi tällainen sarja, Toija kertoo.

Toija ei arkaile tehdä veistoksiinsa muutoksia kesken prosessin, jos siltä tuntuu. Veistoksissa pää ja kädet saattavat tarvittaessa vaihtua toisiksi.

- Liimailen näitä aika vapaasti. Oleellisempaa on, että teos on kiinnostava kuin se, että pyrin pitäytymään alkuajatukseen. Koen, että minulla on oikeus muuttaa näitä missä vaiheessa tahansa.

