"Kakkoseksi tulen varmasti, mutta ykköseksikin voin tulla vahingossa"

Kakkoseksi tulen ihan varmasti, ykköseksi voin tulla vahingossa, mutta muita vaihtoehtoja ei ole kuin kakkonen tai ykkönen. Tässä on Suomen euroviisuedustaja Saara Aallon reipas tavoite Lissabonin Euroviisuihin toukokuussa. Aalto on tullut viisi kertaa toiseksi eri kilpailuissa, viimeksi Britannian X-Factorissa vuonna 2016.

– En pysty ohittamaan sitä, se vain tapahtuu joka kerta se kakkoseksi tuleminen, Aalto sanoo STT:lle nauraen.

Sijoituksella ei lopulta ole väliä, viisufaniksi tunnustautuva nuori nainen lähtee kisoihin nauttimaan ja tekemään sitä, missä hän on parhaimmillaan: tarjoamaan ison shown. Vielä hän ei voi paljon paljastaa siitä, mitä tuleman pitää, koska ei tiedä edustuskappalettakaan.

– Mutta mitä olisivat Euroviisut ilman tuulikoneita ja pyroja, hän suostuu kuitenkin sanomaan.

Aallon kolmesta ehdokaskappaleesta on nyt julkaistu kaksi: Monsters ja Domino. Kolmannesta ei vielä saa puhua. Niistä yleisö päättää, minkä kanssa hän lähtee Lissaboniin. Jokaista varten harjoitellaan oma esitys ja jokaiseen on valmisteltu oma asuteemansa ja visuaalinen kokonaisuutensa. Taustalla on kansainvälinen tiimi.

Lavashown suunnittelee Los Angelesissa asuva britti Brian Friedman, joka suunnitteli Aallon esitykset myös Britannian X-Factoriin. Oli kappale siis mikä hyvänsä, jotain suomalaisittain ennenäkemätöntä on luvassa.

– Tuntuisi oudolta mennä sinne vain seisomaan ja laulamaan, vaikka voisin niinkin tehdä. Se mikä minut erottaa, on se, että pystyn laulaessani tekemään myös showta ja se on minulle luontevaa. Nautin siitä, olen siinä Saara parhaimmillani. Uskon, että tyylilläni erottaudutaan aika hyvin.

Saara Aallolla on valmiiksi liuta faneja briteissä, joten Suomelle saattaa ropista myös sieltä pisteitä.

– Britit kokevat, että olen heidän Saara. He pystyvät äänestämään minua, koska he eivät voi kuitenkaan omaa edustajaansa äänestää. He pystyvät ehkä kauttani jopa paremmin fiilistelemään euroviisuja.

Aalto kertoo kinastelevansa brittien kanssa siitä, kumpi on paskempi euroviisumaa, Suomi vai Britannia.

– Siellä ne nauraa, että ne on kaikista paskimpia Euroviisuissa ja sitten minä sanon, että ei kun me ollaan.

Suuren maailman kuvioihin Brittien X-Factorissa menestymisen jälkeen tottunut artisti uskoo olevansa Euroviisu-hulinassa kuin kala vedessä.

– Olen tottunut tekemään juttuja kansainvälisen median kanssa. Pystyn monella kielellä hoitamaan tilanteita ja Euroviisut on niin rakas asia, että on vain ihanaa, kun pääsen siihen humuun.

Aalto pystyy antamaan haastatteluja englanniksi, ranskaksi ja ruotsiksi. Hyvän kielipään omaava nainen aikoo myös opetella portugalia.

– Aion ottaa huomioon sen, että olen menossa tapahtumaan, jossa on ihmisiä 43 maasta.