Joensuulainen Else Johanna eteni jatkoon Suomen X Factorissa

Sunnuntai-iltana MTV:llä näytetyssä jaksossa joensuulainen laulaja-lauluntekijä Else Johanna pääsi koelauluista jatkoon tuomariston yksimielisellä päätöksellä.

Else Johanna, 18, esitti X Factorin koelauluissa Haloo Helsingin kappaleen Nainen jonka ympärille tuolit tuodaan. Tulkinta vakuutti koko tuomariston.

– Hyvä biisivalinta siinä mielessä, että äänestä tuli monipuolisesti sävyjä esille, Suvi Teräsniska kehui.

– Kun ottaa noin isojen artistien biisejä, niin helposti ajattelee, ettei voi olla lähellekään niin kova, mutta kuulostit todella vakuuttavalta, Mikael Gabriel puolestaan jatkoi.

Myös Saara Aalto ja Michael Monroe puolsivat joensuulaisen jatkoonmenoa.

– En saanut täysin otetta persoonastasi, vaan pitäisi kuulla myös omia biisejä, Aalto sanoi.

– Näytti helpolta, mikä on hyvä asia. Sitä on tosi vaikeaa nuotilleen laulaa. Mitä vähemmän on Ellin kuuloinen, sitä parempi, Monroe listasi.

– Ehdottomasti jatkoon, ei kysymystäkään!

Suomen X Factorissa on nyt menossa toinen tuotantokausi. Ensimmäinen tuotantokausi oli vuonna 2010, jolloin kisan voitti Elias Hämäläinen.