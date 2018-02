Tyranni haluaa tuhota koirat – animaatioelokuva Isle of Dogs väreilee politiikkaa ja historiaa

Amerikkalaiselokuva Isle of Dogsin tarina väreilee politiikkaa ja historiaa, vaikka se on nukkeanimaationa toteutettu koiraseikkailu ja fantasia. Elokuvassa piisaa myös huumoria.

Lähitulevaisuuteen sijoittuvassa tarinassa japanilaisen Megasakin hirmuhallitsija on määrännyt kaikki koirat karanteeniin kaatopaikkasaarelle tuhotakseen myöhemmin koko eläinlajin.

– Se mitä kirjoitimme, tuntui liittyvän tähän hetkeen. Tosielämä myös inspiroi tarinaa, ohjaaja-käsikirjoittaja Wes Anderson muisteli Berliinin elokuvajuhlilla lehdistötilaisuudessa.

Vertauskuvallisuus liittyy ainakin poliittiseen populismiin. Koirien kohtelu muistuttaa myös pakolaisten asemasta. Kaatopaikkasaari on kuin keskitysleiri tai maailmanlopun maisema.

Berliinin elokuvajuhlat avannut Isle of Dogs on tulossa Suomen elokuvateattereihin keväällä.

Uusi poliittinen ulottuvuus

Politiikka on Andersonin elokuvissa uutta. Ennen 1930-luvun Eurooppaa käsitellyttä elokuvaansa The Grand Budapest Hotelia hänet tunnettiin tyylitellyistä perhetarinoista, kuten The Royal Tenenbaums ja Darjeeling Limited.

Isle of Dogs on Andersonin toinen animaatio. Ensimmäinen oli yhdeksän vuotta sitten valmistunut Fantastic Mr. Fox, joka perustui Roald Dahlin tarinaan. Animaatio antaa perfektionistiohjaajalle mahdollisuudet tehdä täsmälleen se elokuva, jonka hän haluaa.

– Animaation tekemisen haasteet ovat mainioita haasteita, Anderson kuvaili.

– Ne ovat sellaisia, joita ei kohtaa näytelmäelokuvan parissa. Huomaat esimerkiksi, että yksi keskeisistä nukeista ei oikein hymyile, kun olet tehnyt elokuvaa jo kaksi ja puoli vuotta. Hymyttömyys voi osoittautua isoksi ongelmaksi. Mutta lopulta kaikkeen löytyy ratkaisu.