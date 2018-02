Jussi Lehtonen Band esiintyy Joensuun musiikkitalven jazzklubilla Teatteriravintolan terassilla lauantaina 24. helmikuuta alkaen kello 21.30.

Lehtonen kvintetti on parhaillaan Suomen Jazzliiton kiertueella, joka kestää maaliskuun puolelle. 11 paikkakunnalla esiintyvän yhtyeen riveissä kuullaan rumpali Jussi Lehtosen lisäksi pianisti Aki Rissasta, saksofonisti Joonatan Rautiota, kitaristi Teemu Viinikaista sekä basisti Jori Huhtalaa.

Lehtonen on julkaissut tähän mennessä kolme soololevyä. Vuonna 2009 ilmestyi Firstborn, vuonna 2013 This Time sekä viime vuoden lopulla Move On, tiedote kertoo.