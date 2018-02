Berliinin filmifestivaalin Kultaisen karhun vei romanialainen Touch Me Not

Berliinin filmifestivaalien Kultaisen karhun palkinnon voitti lauantaina romanialainen elokuva Touch Me Not, jonka on ohjannut ja käsikirjoittanut Adina Pintilie. Palkinnon arvo on 50 000 euroa.

Voittajaa on kuvattu kokeelliseksi ja tositapahtumiin perustuvaksi elokuvaksi, joka tarkastelee seksuaalista läheisyyttä ja siihen liittyviä pelkoja. Elokuvan ohjaaja Pintilie kertoi, että filmin tarkoituksena on "kutsua katsoja vuoropuheluun" sen seksistä, vammaisuudesta ja estoista antamien avoimien tulkintojen kanssa. Yksi ennakkosuosikki oli yhdysvaltalainen Isle of Dogs, joka sai Hopeisen karhun parhaasta ohjauksesta. Elokuvan ohjaaja on Wes Anderson. Elokuva on nukkeanimaationa toteutettu koiraseikkailu ja fantasia, jonka vertauskuvallisuus liittyy muun muassa poliittiseen populismiin. Koirien kohtelu muistuttaa myös pakolaisten asemasta. Andersonin puolesta hopeakarhun otti vastaan näyttelijä Bill Murray, joka on antanut äänensä yhdelle elokuvan koirista. – En koskaan ajatellut meneväni töihin koirana ja tulevani kotiin karhuna, hän tokaisi. – Ich bin ein Berliner Hund (Olen berliiniläinen koira), hän lisäsi viitaten Yhdysvaltain presidentin John F. Kennedyn Berliinissä kesäkuussa 1963 pitämään kuuluisaan puheeseen. Isle of Dogs on tulossa Suomen elokuvateattereihin keväällä. Toinen Berliinin filmifestivaalien vahva voittajasuosikki oli norjalainen Utöya 22. juli (englanninkielisen version nimenä on U – July 22), mutta se jäi vaille palkintokarhuja. Elokuva kertoo heinäkuussa 2011 Utöyan saarella tapahtuneesta murhenäytelmästä. Anders Behring Breivik surmasi saarella 69 ihmistä, joista lähes puolet oli alaikäisiä. Lisäksi noin 60 ihmistä haavoittui. Elokuvan on ohjannut Erik Poppe. Hän kertoi aiemmin lehdistötilaisuudessa halunneensa muistuttaa, miltä äärioikeiston väkivalta voi näyttää. Rooleissa on lähes yksinomaan ensikertalaisia. Elokuva etenee reaaliajassa ja näennäisesti yhdellä otoksella, jossa kuvitteellinen Kaja etsii suojaa ja siskoaan.