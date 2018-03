Monster-Saara valtaa viisulavan toukokuussa – "Mieletön voimabiisi"

Suomen euroviisukappaleeksi on valittu poplaulu Monsters . Suomea edustava laulajaesittää kappaleen Lissabonissa järjestettävissä Euroviisuissa toukokuussa.

Yleisö ja kansainväliset raadit valitsivat voittajakappaleen kolmen biisiehdokkaan joukosta Espoon areenalla järjestetyn UMK18-tapahtuman päätteeksi.

Aallon mukaan Monsters-kappaleen ydinviesti on se, että pään sisäisten demonien ei saa antaa tehdä päätöksiä, vaan ne tulee tehdä itse.

Aalto nimitettiin Suomen edustajaksi ilman perinteistä karsintaa.

– Monsters on mieletön voimabiisi ja oon niin fiiliksissä, että pääsen viemään rohkeuden sanomaa viisuihin! Laitetaan koko maailma tanssimaan Monstersin tahtiin, Aalto sanoi Suomen viisukappaleen ratkettua.

– Nyt on voittajafiilis! Kerrankin mä voitin jotain, solisti viittasi useisiin kakkossijoihinsa eri mittelöissä.

– Tuntuu parhaalta lähteä edustamaan Suomea Eurooppaan. Viedään suomalaista sisua sinne!

Aalto tunnusti, että hän ei pystynyt valitsemaan omaa suosikkia kolmesta UMK-kappaleestaan.

– Oma suosikki on vaihdellut joka minuutti. En ole osannut päättää.

Saara Aalto kertoi suorassa lähetyksessä odottavansa Euroviisuista kokemusta, jota hän muistelee vielä kiikkutuolissa.

– Viedään suomalaista sisua ja energiaa aurinkoon!

– Todellakin olen valmis voittamaan, Aalto vastasi Krista Siegfriedsin kysymykseen siitä, onko hän valmis lähtemään Lissaboniin voittamaan.

Kansainväliset raadit antoivat eniten pisteitä Monsters-kappaleelle, 88 pistettä. Domino seurasi aivan kannoilla 84 pisteellä. Yleisöltä Monsters sai kuitenkin selvästi eniten pisteitä, 95. Monsters jätti seuraavana tulleen Dominon selvästi jälkeensä yhteispisteiden ollessa Monstersin hyväksi 183–159. Queens sai kaikkiaan 138 pistettä.

Aalto valittiin suoraan

Aalto nimitettiin edustamaan Suomea kisoissa ilman perinteistä karsintaa. Viime vuosina Yle on etsinyt viisuedustajan UMK:n avoimen haun kautta. Myös Aalto on pyrkinyt Suomen euroviisuedustajaksi useamman kerran. Hän on esimerkiksi sijoittunut toiseksi vuoden 2011 viisukarsinnoissa ja vuoden 2016 UMK:ssa.

Aalto on kertonut uskovansa, että viisumatkasta tulee huikea kokemus siitä riippumatta, mitä kisassa tapahtuu.

– Tietenkin lähdetään sillä asenteella, että Euroviisut voi voittaa – tai tulla toiseksi! Siinähän minä onnistun aina, siitä ei ole epäilystäkään.

UMK:n tuottaja Anssi Autio on kertonut uskovansa, että valovoimainen ja kansainvälistä uraa luonut Aalto on Suomen valttikortti viisumenestykseen.

– Laitamme nyt kaikki panostukset siihen, että meillä on kolme loistavaa kappaletta ja show’ta, joista paras nähdään toukokuussa Lissabonissa, Autio on kommentoinut.