Naisten asema Hollywoodissa puhuttaa tämän vuoden Oscar-gaalassa

Yhdysvalloissa Hollywoodissa vuotuinen Oscar-gaala on alkanut juontaja Jimmy Kimmelin avauspuheella, jossa hän käsitteli kiertelemättä alaansa riivaavaa seksuaalisen häirinnän kulttuuria. Naisten seksuaalinen häirintä nousi viime syksynä keskeiseksi puheenaiheeksi, kun elokuvamoguli Harvey Weinsteinin ura katkesi häntä kohtaan esitettyihin häirintä- ja raiskaussyytteisiin.

– Emme voi enää katsoa huonoa käytöstä läpi sormien. Maailma katsoo meitä. Meidän täytyy näyttää esimerkkiä, Kimmel sanoi Hollywood Reporterin kokonaisuudessaan julkaisemassa puheessaan.

– Toivon, että tämän illan aikana kuuntelette Me Too-, Time's Up- ja Never Again -liikkeiden monia urheita ja suorapuheisia tukijoita, sillä he tekevät tärkeää työtä. Asiat ovat muuttumassa paremmiksi. He pitävät siitä huolta.

Kimmel kehui muun muassa sitä, että lähes yksinomaan mustien tähdittämä supersankarielokuva Black Panther ja naissupersankarista kertova Wonder Woman vetivät elokuvateattereihin valtavat määrät katsojia.

– Muistan ajan, jolloin isot elokuvastudiot eivät uskoneet, että nainen tai vähemmistön edustaja voisi olla supersankarielokuvan päätähti, hän sanoi.

– Muistan sen ajan, sillä se oli viime vuoden maaliskuussa.

Lavalle häirinnän vastustajia

Seksuaalisen häirinnän vastaisten liikkeiden odotetaan näkyvän Oscar-gaalassa muutoinkin kuin Kimmelin puheessa.

Lavalle voittajia julistamaan ovat New York Timesin mukaan nousemassa muun muassa Ashley Judd, Laura Dern ja Nicole Kidman, jotka kaikki ovat osallistuneet näyttävästi #metoo-liikkeeseen.

Häirintäsyytösskandaalin ryvettämä Casey Affleck sen sijaan ei jaa parhaan naisnäyttelijän palkintoa, vaikka kunnia olisi perinteiden mukaan kuulunut viime vuoden parhaana miesnäyttelijänä palkitulle eli Affleckille.

Viime vuonna Oscareiden edellä keskusteltiin paljon rotusorrosta ja siitä, että valkoihoiset ovat yleensä yliedustettuina sekä ehdokkaiden että palkinnonsaajien joukossa. #OscarsSoWhite-kansanliike näytti tuolloin onnistuneen muuttamaan Oscar-lautakunnan asenteita, sillä sekä Oscar-ehdokkuuksia että -palkintoja jaettiin poikkeuksellisen paljon mustille elokuvantekijöille.

Tänä vuonna #metoo-liikkeellä näyttäisi olevan samanlainen vaikutus: Oscar-ehdokkaiden joukossa on poikkeuksellisen paljon naisia.

Esikuvia tuleville polville

Parhaasta kuvauksesta oli ensimmäistä kertaa ehdolla nainen, Mudbound-elokuvan kuvaaja Rachel Morrison. Hän sanoi ABC-kanavalle toivovansa antamiensa haastatteluiden inspiroivan nuoria tyttöjä, jotka harkitsevat uraa elokuva-alalla.

Morrison kuvailee tunnelmiaan katkeransuloisiksi ja sanoo, että naiskuvaajat olisivat ansainneet työstään Oscar-tunnustusta jo vuosikymmenten ajan.

– Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Nyt suurin toiveeni on, että portit aukeavat ja vastedes näemme meitä [naiskuvaajia Oscar-ehdokkaina] joka vuosi, hän totesi punaisella matolla ABC:n toimittajille.

Samansuuntaista toivoo parhaan ohjauksen kategoriassa ehdolla oleva Lady Bird -elokuvan ohjaaja Greta Gerwig , joka on vasta viides naisohjaajaehdokas Oscar-gaalan koko 90-vuotisen historian aikana.

– Toivon rehellisesti, että tytöt ja naiset, jotka haluavat elokuvantekijöiksi – anteeksi, minua alkaa taas itkettää – katsovat tätä ja heille tulee sellainen olo, että "Joo, minäkin teen oman elokuvani", Gerwig sanoi Los Angeles Timesille ehdokkuudesta kuultuaan.

– Toivon, että tämä saa sen aikaan, sillä itsekkäästi haluaisin nähdä ne elokuvat.