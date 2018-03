Maailmankuulu Metropolitan-ooppera irtisanoi kapellimestarin ahdistelusyytösten takia

Yhdysvalloissa Metropolitan-ooppera kertoo päättäneensä kapellimestarityösopimuksen ahdistelusyytösten takia. Levine on kiistänyt väitteet, eikä häntä vastaan ole nostettu syytteitä.

Oopperan mukaan selvityksessä on paljastunut tietoja, joiden mukaan Levine olisi syyllistynyt ahdisteluun Metropolitanissa. Ooppera katsoo Levinen työsuhteen jatkamisen mahdottomaksi.

– Tutkimuksissa löytyi luotettavaa todistusaineistoa siitä, että Levine ahdisteli uransa alkuvaiheessa olevia artisteja, joihin Levinella oli vaikutusvaltaa, ooppera kertoo tiedotteessaan.

– Näiden löydösten valossa Metropolitan on tullut siihen tulokseen, että Levinen ei ole soveliasta tai mahdollista jatkaa työskentelyä Metropolitanissa.

Ooppera oli hyllyttänyt Levinen jo aiemmin syytösten vuoksi.

Useat miehet ovat kertoneet joutuneensa Levinen ahdistelemiksi 1960–1990-luvuilla. Yhden uhrin kerrotaan olleen 15-vuotias, kun epäillyt teot alkoivat.

Levine työskenteli musiikillisena johtajana Metropolitan-oopperassa 40 vuotta ja jäi eläkkeelle terveysongelmien takia kauden 2015–16 jälkeen.

Levine on arvostettu kapellimestari, joka on johtanut yli 2 500 esitystä 85 oopperasta ja työskennellyt suurten tähtien, kuten Luciano Pavarottin ja Placido Domingon, kanssa. Hän on voittanut 10 Grammy-palkintoa ja ollut ehdolla 37 kertaa.