Terho: Esitys TTT:n valtionosuuden leikkauksesta tuonut kosolti kielteistä palautetta

Ehdotus Tampereen Työväen Teatterin (TTT) valtionrahoituksen leikkauksesta on herättänyt runsaasti arvostelua, myöntää kulttuuriministeri Sampo Terho (sin.). Ministeri vieraili paikan päällä TTT:ssä tiistaina perehtyäkseen sen tilanteeseen.

– Lausuntokierros kulttuurin valtionosuustyöryhmän esityksestä päättyy torstaina. Jo nyt voi silti sanoa, että Tampereen Työväen Teatterin rahoitus on se osa uudistusta, joka on tuonut minulle ylivoimaisesti eniten kielteistä palautetta, Terho kertoi STT:lle tiistaina puhelimitse.

Ministeri samalla painotti, että hän ei ole vielä päättänyt omaa kantaansa teattereiden valtionrahoitukseen esitettyihin muutoksiin.

– Päätökseni syntynee pian lausuntokierroksen valmistumisen jälkeen.

Terholta löytyy ymmärrystä myös aluepoliittiselle näkökulmalle keskeisten teattereiden toimintaan ja sijaintiin.

– Pidän merkittävänä asiana sitä, että valtakunnallisen statuksen omaava teatteri on myös muualla kuin Helsingissä.

Tällä erää Suomessa on kaksi teatteria, TTT ja Svenska Teatern, jotka saavat korotettua valtionosuutta. Svenska Teaternin tuesta valtionosuustyöryhmän johtopäätös on päinvastainen kuin TTT:n osalta. Työryhmän mielestä Svenskan tulisi nostaa kansallisen taidelaitoksen asemaan, jossa ovat nyt esittävän taiteen puolelta Kansallisteatteri ja Kansallisooppera.

Kansallisten taidelaitosten rahoitus ei tule valtionosuuksista, ne saavat 75 prosenttia budjetistaan valtion talousarviossa omalta momentiltaan.

Kansallisteatteri, Kansallisooppera ja Svenska Teatern sijaitsevat Helsingissä.

TTT:n hallituksen puheenjohtaja Kai Hintsanen katsoo, että perusteet TTT:n ja Svenskanin korotetulle valtionosuudelle eivät ole muuttuneet.

– Svenskan on merkittävä vähemmistökielen edustaja, ja TTT on ainoa ammattimainen työväenteatteri. TTT:n erityisyys ja merkitys on tunnustettu valtiovallan puolelta jo 1970-luvulla.

Hintsasen mukaan kaavailtu kahden tai jopa kolmen miljoonan euron vähennys vuotuiseen valtionosuuteen johtaisi siihen, että TTT joutuu luopumaan suuren näyttämönsä esityksistä.