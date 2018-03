Soldiers of Odineja kuvannut joensuulaislähtöinen valokuvataiteilija: "Näytän myös sen, että minua on kohdeltu kerholla hyvin ja minä olen kohdellut tapaamiani ihmisiä hyvin."

Kun taiteilijanimeä Silla Simone käyttävä taideopiskelija haluaa perehtyä katupartiojärjestö Soldiers of Odinin ajatusmaailmaan, syntyy valokuvateos Soldiers of Odin ja vieras sekä teoreettinen osa Soldiers of Odin ja sokea piste.

Yhdessä ne muodostavat Simonen maisterin opinnäytetyön Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakouluun. - Välillä sain palautetta, en suinkaan kaikilta, että Soldiers of Odinia ei pitäisi kuvata ollenkaan, koska se lisää katupartion julkisuutta, Simone sanoo. Kun Silla Simone kuuli ensimmäisen kerran Soldiers of Odinista, hän myöntää olleensa ilmiöstä kiukkuinen. Sittemmin hän oli kuvajournalismikurssilla, jossa yhtenä aiheena oli Soldiers of Odin ja vihapuhe. Simone huomasi miettivänsä, että jos joku on eri mieltä kuin itse, sitä pitää helposti tyhmänä tai pahana. - Luulen, että suurempi houkutus olla mukana itse katupartiossa on yhteisö ja sen luoma tärkeä tukiverkko. Alun perin Simonen piti tehdä kirjansa katupartion jäsenten tyttöystävistä. - Sen piti olla vain viikonlopun projekti, mutta kun Joensuun katupartiojärjestön silloinen johtaja suostui lopulta lähtemään kanssani kahville, hän antoi luvan tulla kuvaamaan kerholle. Simone kuvasi yhteisöä useaan otteeseen sekä Kemissä että Joensuussa vuosina 2016 ja 2017. Kirjaan päätyneet kuvat ovat vuodelta 2016. Tavanomaisesta dokumentaarivalokuvauksesta Simonen kirja poikkeaa siinä, että myös hän itse on useissa kuvissa mukana. - Näytän niitä kuvia siksi, että katsoja voi itse miettiä, kärsiikö puolueettomuus. Ei meistä kukaan ole täysin neutraali. Tulkitsemme ihmisiä omista lähtökohdistamme. Näytän myös sen, että minua on kohdeltu kerholla hyvin ja minä olen kohdellut tapaamiani ihmisiä hyvin. Simone miettii, että projekti muutti häntä niin, ettei hän heti teilaa ihmistä, joka on eri mieltä hänen kanssaan. Nykyisin Berliinissä asuva Silla Simone on kotoisin Joensuusta, jossa hän opiskeli ammattioppilaitoksessa audiovisuaalista viestintää, valokuvausta ja graafista suunnittelua sekä teki samalla kaksoistutkinnon. - Sen jälkeen muutin Helsinkiin tarkoituksenani päästä sisään Taikiin. Vuosi meni ja sitten pääsin. - Kävin Pekkalan kuvataidekoulua neljävuotiaasta. Valokuvausta pääsin kokeilemaan 11-vuotiaana ja tajusin, että sillähän voi ilmaista vaikka mitä, kun en ollut kauhean hyvä piirtäjä ja maalaaja.