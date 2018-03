Badding Somerjoen polku kynäiltiin elämäkerraksi

Suomalaisen rockin, popin ja iskelmän tulkitsija Rauli "Badding" Somerjoen (1947–1987) elämäntarina ja ura on koottu uudeksi elämäkertakirjaksi. Jukka Rajalan kirjoittama opus laulajasta sai nimekseen Kaita polku (Siltala).

Vaikka Somerjoen kuolemasta on jo yli 30 vuotta, hänen musiikkinsa soi yhä tiiviisti Suomessa. Etenkin Somerjoen säveltämä ja yhdessä Arja Tiaisen kanssa sanoittama kappale Paratiisi on ikivihreä: se on ollut 2000-luvun ajan soitetuin sävelmä Suomen tanssilavoilla ja ravintoloissa. Moni Baddingin laulu, mukaan lukien hänen läpimurtohittinsä Fiilaten ja höyläten, soi edelleen myös radioissa.

Somerjoesta on jo aiemmin tehty elämäkertakirja. Heikki Metsämäen ja Juha Miettise n vuonna 1997 julkaistu teos Badding – Rauli Somerjoen elämä ja laulut (Sputnik) on loppuunmyyty.