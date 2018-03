Kaukolasipartiolta uusi musiikkivideo – nähtävissä ennakkoon Karjalaisen verkkosivuilla

Lomamatka lamamatka -kappaleen musiikkivideo julkaistaan virallisesti maanantaina, mutta se on nähtävissä Karjalaisessa jo nyt.

Kaukolasipartion video on kappaleesta Lomamatka lamamatka, jota yhtye kuvailee ”häpeilemättömäksi kasaridiskoiskelmäbiisiksi, joka on kirjoitettu muutama vuosi sitten talouskriisipuheiden aikana”. Se on kolmas video vuoden 2017 lopulla julkaistulta Enpä lähtis moittimaan -albumilta.

– Se on humoristinen kuvaus pariskunnan ulkomaanmatkan haaveilusta ja toimii hyvin myös kotimaan matkailun puolestapuhujana, yhtye kuvailee.

Joensuulaisyhtye Kaukolasipartiossa ovat Jaakko Tepon pojat Ilja ja Johannes Teppo sekä Pertti Feller, Antti Huuskonen ja Sampsa Asikainen.

– Meillä oli hauskaa kuvauksissa, ja se näkyy videollakin. Me ollaan videoillamme aina pyritty tuomaan ihmisille hyvää mieltä. Mielestäni tässä kohtaa emme tee poikkeusta. Sitä paitsi lopputuloksessa näkyvä kasaritunnelma on itselleni mieleen, kappaleen sanoittanut Ilja Teppo kertoo.

– Aiemmat musiikkivideomme ovat kaikki hyvin kesähenkisiä. Neiti Kaunispäivä on kuvattu Espanjan Andalusiassa, Kesyttämätön leijona seikkailee Afrikassa, Jappadappa sijoittuu lemmenlaivalle ja Kaukolasipartio kesäiseen Joensuuhun. Nyt oli aika tehdä jotain ihan muuta ja tuoda samalla Suomen talvea esille. Meillä on kaunis luminen talvi ja olkaamme siitä ylpeitä, Teppo jatkaa.

Katso maanantaina julkaistava video alta jo nyt: