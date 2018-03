Kritiikki: Tommi Toijan pelottavan kiehtova maailma Joensuun taidemuseo Onnissa

Lapualta kotoisin oleva kuvataiteilija Tommi Toija (s.1974) on työstänyt käytännössä yhtä ja samaa kuva-aihetta vuodesta 2003 lähtien. Tuolloin hänen käsistään irtosi ensimmäinen "ukkeli" eli keraaminen ihmishahmo.

Aluksi hahmot olivat melko pieniä ja hyvin sympaattisia. Isopäisiä ja -silmäisiä hahmoja puhaltamassa purkkapalloja tai saippuakuplia ja niin edelleen.

Pian ilkikuriset ja hieman surumieliset hahmot alkoivat käyttäytyä huonosti, ja syntyi lukuisia variaatioita pissaavasta bad boy -hahmosta.

Näistä kuuluisin ja Toijan suuren yleisön tietoisuuteen nostanut on jättimäinen "suihkulähde" Bad Bad Boy, joka herätti ihastusta, pahennusta ja äärioikeiston kiukkua Ruotsissa vuonna 2013.

Vuonna 2014 tämä jättimäinen hahmo pissasi puolestaan mereen Helsingin Kauppatorin edustalla. Nykyään se löytyy Jätkäsaaresta.

(Juttu jatkuu kuvien alla)



Samoihin aikoihin Bad Bad Boyn kanssa eli 2010-luvun alussa Toijan hahmot alkoivat muokkaantua aiempaa synkemmiksi.

Ukkeleiden rinnalle tulivat muukalaiset. Leikkisä tunnelma vaihtui pikkuhiljaa painajaismaisiin visioihin.

Tekniikkakin uudistui, kun Toija otti käyttöön aiemmin karttamansa lasitteen veistosten pintaan.

Taitekohta lienee vuonna 2014 Helsingin Amos Andersonin taidemuseossa pidetty Mutatis Mutandis -näyttely.

Tämä näyttely oli kuitenkin sekava ja jäsentymätön. Liikaa kaikkea, jäi näyttelystä päällimmäiseksi ajatukseksi.

Katsoja ei mahtunut mukaan hahmojen maailmaan. Nyt on onneksi toisin.

2010-luvun teoksia nähdään nyt Joensuun taidemuseo Onnin Fragmentteja-näyttelyssä. Mukana on teoksia myös viime vuosilta.

Näyttelykokonaisuus on vahva ja tasapainoinen. Vaikka se on Amos Andersonia suppeampi kokonaisuus, on se paremmin jäsentynyt.

Toijan universaalit ihmishahmot ovat yksilöitä. Ilmeikkäitä sellaisia. Joskus tekijänsä alter egoja mutta eivät aina.

Parhaimmillaan keraamiset veistokset onnistuvat kiteyttämään olemukseensa jotain hyvin perinpohjaista ihmisyydestä.



Osassa viime vuosien teoksissa hahmot alkavat kuitenkin etääntyä aiempaa enemmän inhimillisyydestä ainakin pinnan osalta.

Naamat valuvat, ovat epämuodostuneita ja rujoja. Pääkalloja, mustaa pikeä. Epätoivoa ja kuolemaa.

Samaistumispinta katoaa samaan tahtiin inhimillisyyden kanssa.

Toijan uran alkutaipaleen leikkisyys on saanut huomattavan synkkiä ja dystooppisia sävyjä.

Estetetiikka on paikoin kuin kauhu- tai scifielokuvista. Parhaimmillaan tämä toimii hyvin.

Joissakin teoksissa vaikutelma on kuitenkin jo liian luotaantyöntävä tai vielä pahempaa, lähentelee yläasteen hevibändiestetiikkaa.

Esimerkiksi Ajattelija-teos, jossa Rodinin klassikkoa mukaileva hahmo istuu pääkallopinon päällä, on tympeä.





Pääasiassa Toijan työt pysyvät kuitenkin selvästi voiton puolella.

Esimerkiksi Poika ja linnut -teos on hienovaraisessa uhkaavuudessaan ja oudossa tunnelmassaan aivan loistava teos.

Juuri veistosten – ja koko Toijan luoman maailman – parasta antia on niiden luoma outo tunnelma.

Maailma on parhaimmillaan samaan aikaan sekä painostava, unenomainen ja häiritsevä että hauska, leikkisä ja oivaltava.





Näyttelyssä on keraamisten veistosten lisäksi esillä myös sekatekniikkapiirustuksia.

Ne syventävät ja taustoittavat hyvin Toijan taiteilijakuvaa.

Tähän näyttelyyn valituissa piirustuksissa Toija varioi lähinnä ihmiskasvoja.

Sen lisäksi, että Toija on teknisesti omaperäinen ja erittäin taitava keraamikko, joka osaa kääntää vaativan tekniikan kipukohdat vahvuuksikseen, on hän myös mainion viivan omaava piirtäjä.





Se, että Toija on työstänyt samaa aihetta – ja voitaneen sanoa, että samaa teosta – jo viisitoista vuotta, voisi olla tylsää.

Mutta sitä se ei ole. Toija etsii ja löytää koko ajan jotain uutta, joka soljuu hänen ja hänen hahmojensa maailmaan.

Keraaminen hahmo varioituu kasvonaamioksi, rintakuviksi, dioraamoiksi, veistosryhmiksi, suuriksi ja pieniksi ukkeleiksi, painajaiskuviksi, suihkulähteiksi ja niin edelleen.

On mielenkiintoista nähdä, mikä on Pikku pelkurista vuonna 2003 alkunsa saaneen hahmon seuraava suunta tulevaisuudessa.







Tommi Toija – Fragmentteja. Keramiikkaveistoksia ja sekatekniikkapiirustuksia. Joensuun taidemuseo Onni 13. toukokuuta saakka.