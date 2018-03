Enon kirkon alttaritaulun pohjalta tehty musiikkinäytelmä esitetään pääsiäisenä

Kulttuuriyhdistys Veräjä on tehnyt musiikkinäytelmän Ristin juurelta Enon kirkon alttaritaulun pohjalta. Taulun maalasi vuonna 1930 enolainen taidemaalari Eino J. Härkönen , jonka käsialaa ovat myös alttaritaulut neljässä muussa Pohjois-Karjalan kirkossa.

Enon taulussa on Jeesuksen lisäksi sotilas, opetuslapsi Johannes, Jeesuksen äiti Maria, hänen siskonsa Salome ja Maria, Klopaksen vaimo sekä Maria Magdalena. Musiikkinäytelmän tarina on paikallinen Via Crusis, ristin tie, joka ei pääty ristiinnaulitsemiseen vaan alkaa siitä.

Näytelmässä taulun henkilöt heräävät eloon. He kertovat kukin oman tarinansa: kuinka he päätyivät tähän tilanteeseen, mitä se heihin vaikutti ja kuinka kaikki jatkui tästä eteenpäin.

Musiikki on sekä suomalaista populaarimusiikkia, kuten Happoradiota (Pelastaja) ja Apulantaa (Koneeseen kadonnut, Armo) että suomigospelia kuten Pekka Simojokea (Hän ei ole enää täällä) ja Tommi Kaleniusta (Ei ole ketään toista).Käsikirjoitus on Veräjän oman työryhmän tekemä.

Esiintyjissä on ammattilaisia ja harrastajia: näyttelijöitä, laulajia ja bändi, yhteensä 30 henkilöä. Näytelmän ohjaa nuorisotyönohjaaja, näyttelijä Saija Ihalainen. Musiiillinen vastuu on Maiju Ahlholmin, ja näytelmän vastaava tuottaja ja käsikirjoittaja on Markku Koistinen.

Ristin juurelta esitettiin muutaman kerran myös vuosi sitten, mutta nyt on vuorossa uusi versio. Toisen tuotantokauden ensi-ilta on pitkänäperjantaina 30. maaliskuuta klo 15 Enon kirkossa.

Muut kolme esitystä ovat Joensuun Noljakan kirkossa sunnuntana 1. huhtikuuta kello 18, maanantaina 2.4. Pyhäselän kirkossa kello 13 ja sunnuntaina 8.4. Joensuun Rantakylän kirkossa kello 18.

Esityksiin on vapaa pääsy. Kirkkojen ovet aukeavat puoli tuntia ennen esitysten alkua. Näytelmän tuottaa Veräjä ry ja Enon seurakunta.