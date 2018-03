Uusi järjestäjä ja uusi nimi: Wigwam esiintyy Ilovaarissa

Mittava kattaus takavuosien suomalaisia rocksuosikkeja esiintyy ensi kesän Ilovaarissa. Tapahtuma on saanut uuden järjestäjän ja uuden nimen.

Grand Old Rockers of Joensuun jälkeen vetovastuun on ottanut rock-klubistaan tuttu Kerubi, ja samalla myös nimi Ilovaarirock lyhentyy kotoisasti vain Ilovaariksi.

- Nimi muuttuu, mutta rokki soi festivaalilla jatkossakin, lupaa Kerubin toimitusjohtaja Asko Piiparinen.

Ensi kesän esiintyjälista alkaa näyttää varsin valmiilta. Varmoja esiintyjänimiä ovat suomalaisen progerockin suuruus Wigwam ja kahta vuosikymmentä Wigwamin loistoaikoja myöhemmin hittejä solkenaan levyille tehtaillut Kolmas Nainen, suomalaisen iskelmän kestotähti Paula Koivuniemi ja Marko Haavisto & Poutahaukat.

Muita varmistuneita esiintyjiä ovat Peer Günt, Francine, Dave Lindholm bändeineen ja Lapinlahden Linnut vahvistettuna Veljekset Kinnusilla. Veljekset Kinnunen soittaa myös Hassisen Koneen musiikkia ennen yhteiskeikkaansa Lapinlahden Lintujen kanssa.



