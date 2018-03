Lieksan vaskiviikon tulos ylijäämäinen

Lieksan Vaskiviikon tulos vuonna 2017 jäi plussalle, kun vaskiviikon kannatusyhdistyksen tilinpäätös oli runsaat 5 000 euroa ylijäämäinen. Vuonna 2016 tulos oli yli 15 000 euroa alijääminen.

Lieksan Vaskiviikko on kehittänyt toimintaansa Vaara-Karjalan Leaderin ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tulevaisuusrahaston hankerahoituksilla.

Vaskiviikon ilme, nettisivusto ja muu viestintä on uudistettu, taloushallinto on siirretty sähköiseksi, vakituinen toimisto on lakkautettu, tuotannollisia toimintoja on uudistettu, uusia kumppaneita on saatu ja toimistotöistä vastaava henkilö on töissä vain kesäaikaan, tiedote kertoo.

Vaskiviikon teemasoitin on kesällä eufonium ja teemana vauhti sekä virtuositeetti. Esiintymässä ovat muun muassa Spanish Brass, Seraph Brass (kuvassa), A4-kvartetti, Kaartin Soittokunta ja Koli Brass.

Tämän vuoden festivaali järjestetään 20.-28. heinäkuuta.