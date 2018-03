Cinemare järjestetään Joensuussa ensi viikolla - "Kotimaista kauhua ja epäkorrektia porsastelua"

Pohjois-Karjalan elokuvayhdistyksen järjestämä Ghost of Cinemare -elokuvayö järjestetään Joensuussa lauantaina 7. huhtikuuta.

Tapahtuman ikäraja on 18 vuotta, ja elokuvien esittäminen alkaa kello 22. Järjestäjät kertovat, että tänä vuonna tapahtumassa on tarjolla kotimaista kauhua ja epäkorrektia porsastelua.

Ensimmäinen tapahtuman elokuva on kotimainen Kyrsyä - Tuftland, joka on järjestäjien mukaan sekoitus mysteeriä, trilleriä ja metsäkauhua synkällä Twin Peaks -tyylisellä huumorilla kuorrutettuna.

Elokuvan ohjaaja Roope Olenius ja pääosan esittäjä Veera W. Vilo ovat paikalla näytöksessä.

The Strangers - Prey at Night puolestaan näytetään Joensuussa vain Cinemaressa.

Lisäksi tapahtumassa esitetään The Endless, Street Trash ja Return to Return to Nuke 'Em High. Ainoastaan The Strangers - Prey at Night on tekstitetty suomeksi.