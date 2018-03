Kolumni: Taiteen Via Dolorosalla

Viime aikoina kulttuurikenttää on puhuttanut elokuva-alan sukupuolittunut vallankäyttö. Aku Louhimiehen tapaus on jatkoa Me Too -kampanjan avaamalle keskustelulle, joka on koskettanut vahvasti myös taidealaa. Vaietun vallankäytön tunnistaminen on minkä tahansa ammattialan kohdalla tärkeää. Mutta taidealalla tätä keskustelua tarvitaan jo yksistään työn erityislaadun vuoksi.

Taide on syvällistä antamista ja vastaanottamista. Luovan työn ominaispiirteisiin kuuluu, ettei se useinkaan rajoitu vain työaikaan, vaan hallitsee ihmisen elämää hyvin kokonaisvaltaisesti. Lisäksi taiteen jalot päämäärät, uhrautuvan ja kärsivän taiteilijan myytti altistavat taiteentekijää venyttämään omia terveitä rajojaan. On absurdi ajatus, että taiteilijan henkinen tai fyysinen pahoinvointi parantaisi hänen työnsä jälkeä. Ei taide synny kärsien - ei ainakaan hyvä taide. Onnistunut luova prosessi toteutuu hyvinvoivassa ihmisessä. Siihen tarvitaan yksinkertaisia perusasioita: riittävästi ravintoa, rahaa, lepoa, liikuntaa. Ei köyhyyttä tai kurjuutta, eikä ainakaan ylimääräistä painetta taiteilijan harteille kasaavaa takapirua, oli hän sitten ohjaaja, rahoittaja tai kollega. Toisaalta, vaikka taide ei synnykään kärsimyksestä, saattaa jonkin sortin kärsimystä helposti syntyä taiteenteon sivutuotteena. Vaikka moni taiteilija varoo taiteilijamyytin vahvistamista, on myös niitä, jotka eivät kärsimyksestä puhumista kaihda. Näihin kuuluu esimerkiksi kirjailija Antti Nylén, joka kysyy: Jos taide tekee hyvää, miksi se on tuhonnut niin monta? Miksi se niin usein ruhjoo tekijänsä? Ja itselleen ominaisella viehättävällä paatoksella Nylén jatkaa: Niin kuin rypäleitä pitää survoa ja pitkällisesti kiduttaa, jotta saadaan pyhää viiniä, niin on taiteilijankin murskaannuttava, tavalla tai toisella, jotta saadaan tätä verratonta mielenterveyseliksiiriä: taidetta. Nylénin äänenpainot tuovat mieleen ranskalaisen kirjallisuuden suuren vaikuttajan, Marguerite Durasin. Duraskaan ei epäröinyt käyttää varsin voimakkaita ilmauksia kuvatessaan luovan työn olemusta. Teoksessaan Kirjoitan hän luonnehtii sitä näin: Olla kuopassa, kuopan pohjalla lähes täydellisessä yksinäisyydessä ja huomata, että vain kirjoittaminen voi pelastaa. Olla ilman ainuttakaan kirjan aihetta, ilman ainuttakaan ideaa, merkitsee että löytää itsensä, löytää itsensä taas kerran kirja edessään. Ääretön tyhjyys. Mahdollinen kirja. Ei minkään edessä. Taide syntyy tyhjästä tilasta. Taiteilija on työssään loputtomien vaihtoehtojen äärellä. Mikä tahansa on mahdollista, täytyy olla. Ja taiteentekijän on vaalittava itsessään tuota rajattomuuden tilaa, palattava tyhjyyden reunalle aina uudestaan. Mutta tyhjän tilan kestäminen ei ole ihmismielelle helppoa. Mikäli Durasia ja Nyléniä on uskominen, pistää luova työ tekijänsä todella lujille. Siksikin tuota prosessia on osattava sekä itse että ulkopuolelta käsin kunnioittaa, antaa sille sen tarvitsema tila ja rauha. Itse ajattelen, että ei ole kahta samanlaista ihmistä, eivätkä kaikki luovan työn tekijät ammenna samasta lähteestä. Mutta kohtaa taiteilija työssään sitten kärsimystä tai ei, yksi asia on selvä: taiteellisen työn herättämien tunteiden säätelyn tulee aina olla tekijän omissa käsissä. Vain ihminen itse tuntee omat rajansa. Eikä kenelläkään toisella ole koskaan, missään tilanteessa, oikeutta niihin kajota.