Outi Tarkiainen ja Mikko Joensuu ehdolla Pohjoismaiden neuvoston musiikkipalkinnon saajaksi

Pohjoismaiden neuvoston musiikkipalkinnolla palkitaan korkeatasoista luovaa ja esittävää säveltaidetta. Palkinto myönnetään joka toinen vuosi jonkin elossa olevan säveltäjän teokselle ja joka toinen vuosi esiintyjälle tai esiintyjäryhmälle.

Mikko Joensuu (s. 1986) on Etelä-Pohjanmaalla kasvanut, nykyisin Helsingissä asuva säveltäjä, sanoittaja ja muusikko. Vuonna 2018 hän konsertoi Suomen lisäksi muun muassa Brittein saarilla sekä Manner-Euroopassa. Hänen levysarjansa Amen 1–3 on ollut arvostelumenestys.



Outi Tarkiainen (s. 1985) on toiminut jazzorkesterien säveltäjänä ja kapellimestarina ja keskittyy nykyisin kirjoittamaan musiikkia sinfonia- ja kamariorkestereille sekä yhtyeille. Tarkiainen on syntynyt Rovaniemellä. Tarkiainen opiskeli sävellystä Sibelius-Akatemiassa, Lontoon Guildhall School of Musicissa ja University of Miamissa. Hän on ollut residenssisäveltäjänä ranskalaisella Musique Classique d’Uzerche -festivaalilla ja toimii lappilaisen Hiljaisuus-festivaalin taiteellisena johtajana. Hän on ehdolla Saivo-saksofonikonsertollaan.