Taide-elämys voi vaatia kahlaamista - Möhkönvirta tuo jälleen taidetta Möhkön ruukille ja Parppeinvaaran runokylään

Jo yhdeksättä kertaa järjestettävän Möhkönvirta-nykytaidenäyttelyn ehkä mielenkiintoisin tuttavuus on virolainen Heikki Leis . Tartossa asuva Leis tunnetaan äärimmäisen pikkutarkoista ja realistisista lyijykynäpiirroksista.

Aamun rituaalit -sarjassa Leis kuvasi ihmisiä intiimeissä aamutoimissaan. Kiitosta on saanut myös Afterwards-sarjan homeiset pienoismaailmat.

Möhkössä ei kuitenkaan nähdä kummankaan sarjan töitä, mutta Uudelta masuunilta löytyy pari pikkutarkkaa piirrosta varttuneista kansalaisista, joiden jokainen ihohuokonen ja partakarvakin erottuvat. Kuvattujen intensiivinen katse pyydystää katsojan.

Pytingiltä löytyy myös Leisin omalaatuisia tummasävyisiä valokuvia.

Vuonna 1973 syntynyt Leis kertoo tekevänsä lyijykynäpiirroksensa valokuvan pohjalta. Pikkutarkkaa työtä siivittää musiikki. Kerrallaan pystyy piirtämään korkeintaan kolme tuntia.

– Nyt esillä olevien töiden tekemiseen käytin 100 – 150 tuntia yhtä työtä kohti, mutta isompiin menee 300 tuntiakin.

Eilen avatun Möhkönvirta-nykytaidenäyttelyn ovat koonneet joensuulaiset kuvataiteilijat Heidi Vasara, Kari Virtanen ja Tuomas Ollikainen. Sama porukka kokosi Möhkönvirran edellisvuonnakin.

Näyttelyssä on yhdeksän kuvataiteilijan töitä. Heistä viisi on Suomesta – kolme näistä pohjoiskarjalaisia – ja kolme ulkomaalaista: Venäjältä, Virosta ja Norjasta.

– Heistä petroskoilaisen Igor Kotusevin tunsimme ennestään, norjalaisen Torunn Ovangerin töitä näimme ensi kertaa Venäjällä ja Leisiin tutustuimme Porvoossa, jossa hän osallistui viime vuonna yhteisnäyttelyyn, kertoo Kari Virtanen.

– Möhkönvirrassa ei ole erityistä teemaa, mutta kokonaisuudesta tuntuu huokuvan nokkeluus ja leikkisyys, vaikka työhön on suhtauduttu vakavasti, Virtanen miettii.





Torunn Ovanger.

Noin 50 teoksen kattaus sisältää akvarelleja, maalauksia, grafiikkaa, videoteoksia ja installaatioita sekä pari veistosta.

Teoksista suurin osa sijoittuu Möhkön ruukin alueelle eri rakennuksiin, mutta taidetta löytyy myös Parppeinvaaran runokylästä.

Liperiläinen Hanna Järvenpää on rakentanut Parppein aittoihin erilaisia installaatioita. Luontokeskus Mesikan puolelta löytyy rovaniemeläisen Sanna Korteniemen töitä.

Möhkössä taidetta löytyy sekä Pytingiltä että Savottamuseo Ambarista ja Vanhalta ja Uudelta masuunilta. Uimahuoneessakin on teoksia, mutta sinne joutuu menemään kahlaamalla – Koitajoen vesi on niin korkealla.

Ajatuksena on, että tavallaan taide pitää löytää alueen muun tarjonnan keskeltä.



Pytingillä on nähtävillä muun muassa Sanna Korteniemen ja Heikki Leisin töitä, Tuomas Ollikaisen videoteos sekä Heidi Vasaran ja iranilaisen maahanmuuttajan Saeid Ahmadgolyn yhteisteoksia, joissa on taidokasta mosaiikkia.

Rovaniemeläisen Sanna Korteniemen Hukutettu maa -kokonaisuus käsittelee menetystä ja mykkyyttä, siihen kuuluu karttoja ja paikannimiä Lokan altaan alle jääneiltä alueilta.

Korteniemi näkee, että tämäntyyppisillä töillä, jotka käsittelevät vallankäytön suhdetta periferian asukkaiden oikeuksiin, on yhtymäkohtia Ilomantsiinkin.



Vanhan masuunin seinillä on esillä petroskoilaisen Igor Kotukovin litografoita, joiden aiheet hän on noutanut kirjallisuudesta ja historiasta.

Imatralaisen Jouni Viljakaisen töitä löytyy sekä Vanhalta että Uudelta masuunilta.

– Ripustuksessa ei tarvitse miettiä, meneekö suoraan, hörähtää Viljakainen esitellessään muodoltaan pylpyräisiä ja kaartelevaisia töitään.

Hän kertoo käsittelevänsä eristelevyt ensin pohjustusaineella.

– Maalaan levyihin erilaisia asioita ja leikkaan myöhemmin parhaat palat irti mattoveitsellä. Mitäkö nämä ilmaisee? Minun sisäisiä luontokokemuksiani.

Uudelta masuunilta löytyy myös Tromsössä Norjassa asuvan Torunn Ovangerin sinisenä hehkuvia akvarelleja.

– Minua kiehtoo pohjoisen erityinen valo. Haluan työhön tietynlaisen ”loiston”, jonka vangitseminen paperille vesiväreillä vaatii erityistä tekniikkaa, Ovanger kertoo.

Jouni Viljakaisen teos.

Möhkönvirta 2018

Näyttelyn työt esillä Möhkön ruukilla sekä Parppeinvaaran runokylässä Ilomantsissa 2.6.-31.8.2018

Näyttelyyn osallistuvat taiteilijat: Hanna Järvenpää, Liperi, Sanna Korteniemi, Rovaniemi, Igor Kotukov Petroskoi, Venäjä, Heikki Leis Tartto, Viro, Tuomas Ollikainen, Joensuu, Torunn Ovanger, Tromsö, Norja, Jouni Viljakainen, Imatra ja työryhmä Saeid Ahmadgog, Tampere ja Heidi Vasara, Joensuu.