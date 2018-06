Joen Kulttuuritori elävöittää kesää myös tänä kesänä

Lavalla nähdään tutuksi tulleet keskiviikon kirjastohetket ja aamun aktivointihetket sekä laajasti erilaista musiikkia, teatteria sekä teemapäiviä.

Tutut suosikit Ilja Teppo, kesäinen pop- ja iskelmäduo Pate ja Jukka ja harmonikkataiturit Mika ja Arto Tarkkonen sekä Daniel, Eemil ja Linda Ullgrén ovat ohjelmistossa mukana viihdyttämässä. Uusia tuulahduksia Joen Kulttuuritorin lavalle tänä kesänä tuovat muun muassa Teemu Ahtonen yhtyeineen, Lauluryhmä Kultaluikut sekä joensuulainen poprock-yhtye Karuselli.

- Tälle vuodelle saamme myös raikkaan lisän kansainvälistä ohjelmaa, kun lavalle astuu Musiikkikoulu Musa-Pekan ja Itä-Suomen yliopiston Shared Music sekä The Bloody Rooster Band and the Malian guest stars -yhtyeet. Ohjelmistossamme on myös erityisesti perheen pienimille suunnattua ohjelmaa Teatteri Traktorin Seikkailija Foggin ja ihmeellisen norsuorkesterin sekä Pielisjoen Karaokekerhon Lauluja lapsille – ohjelman merkeissä. Teemapäiviä meille tarjoilevat Laulustudio Sus ja Creme’s, Lieksan Vaskiviikko sekä Kihaus-Folk, tiedottaa Netta Timonen.

Joen Kulttuuritori järjestetään aikavälillä 27. kesäkuuta–28. heinäkuuta keskiviikosta lauantaihin kello 11–13 (lukuun ottamatta viikkoa 28). Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin. Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia ja tapahtumalla on säävaraus.