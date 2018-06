Pori Jazz antoi kenkää homokommenteilla kohauttaneelle toimitusjohtajalle – elokuun alusta palkatun Ruotsalan työsuhde purettiin

Pori Jazz on purkanut tulevaksi toimitusjohtajaksi nimitetyn Aki Ruotsalan työsuhteen. Syynä ovat Pori Jazzin hallituksen mukaan Ruotsalan lausunnot, jotka ovat festivaalin arvojen vastaisia.

Ruotsala sanoi Satakunnan Kansan haastattelussa muun muassa, että hänen mielestään ei ole olemassa homoja, vain homoutta.

Ruotsalan oli tarkoitus aloittaa toimitusjohtajana 1. elokuuta.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Jaakkola pitää tilannetta valitettavana sekä Pori Jazzin että erityisesti seksuaalisten vähemmistöjen kannalta.

– Pori Jazz irtisanoutuu täysin ja ehdottomasti kaikesta syrjinnästä. Olemme yhdenvertainen ja syrjimätön festivaali. Nämä arvot ovat yhteiset Pori Jazzin hallitukselle ja koko henkilökunnalle. Pyydämme anteeksi kaikilta, joita asia on koskettanut ja loukannut, Jaakkola sanoo festivaalin tiedotteessa.

Ruotsala itse sanoi aiemmin lähettämässään kommentissa, että hänen näkemyksistään on kerrottu virheellisesti Satakunnan Kansan ja Ylen uutisissa.

Ruotsala, 33, nimitettiin Pori Jazzin toimitusjohtajaksi viime viikolla. Ruotsala on kristillisdemokraattien nuorisojärjestön KD Nuorten entinen puheenjohtaja.

Satakunnan Kansa haastatteli Ruotsalaa Nuotta-median vuoden 2011 Älä alistu -kampanjasta, jonka pääviestin mukaan homoudesta voi eheytyen parantua. KD Nuoret ja puheenjohtaja Ruotsala ottivat tuolloin kantaa Nuotta-median kampanjan ilmaisunvapauden puolesta.

Jaakkolan mukaan Ruotsalan valintaa olivat puoltaneet kokemus kehittämishankkeiden ja talouden johtamisessa.

"Homoja ei ole olemassa, on vain homoutta"

Satakunnan Kansa kysyi Ruotsalalta, uskooko hän, että kristinuskon avulla homoseksuaali voi muuttua heteroseksuaaliksi.

– Minulla on muutamia ystäviä, joilla on vahva huumetausta. Heille on sitten ollut tällainen vahva uskoontulon kokemus. Heidän elämänsä on saanut ison käännöksen. Olen seurannut heidän elämäänsä ja huomannut tällaisen positiivisen vaikutuksen. En minä voi sitä kyseenalaistaa, jos ihminen näin kokee, Ruotsala sanoi lehdelle.

Ruotsala myönsi huumeiden käytön olevan eri asia kuin homoseksuaalisuus, mutta rinnastavansa elämänmuutokseen.

– Jos ihminen itse näin kertoo, niin ihminen pystyy itse määrittelemään identiteettinsä. En minä voi sitä kyseenalaistaa. Mielipiteenvapaus on tärkeää niille, jotka kokevat olevansa homoseksuaaleja sekä heille, jotka kokevat muuttuneensa siitä.

Ruotsala myös sanoi, että hänen mielestään homoja ei ole olemassa, on vain homoutta.

Ruotsalaa haastatteli myöhemmin myös Yle, jolle Ruotsala kiisti rinnastaneensa homouden huumeriippuvuuteen.

– En missään tapauksessa ole sitä mieltä. Viittasin siihen, että jos jollain on sellainen kokemus, jota pitää eheytymisenä, niin en voi sitä kyseenalaistaa. Tämä on toimittajan väärinkäsitys.

Ruotsala: Virheellistä uutisointia

Pori Jazzin johto reagoi aluksi asiaan julkaisemalla Facebookissa lyhyen kannanoton.

– Tänään mediassa levinneisiin kommentteihin viitaten haluamme tehdä selväksi, että Pori Jazzin operatiivinen johto ja henkilöstö irtisanoutuvat kaikesta syrjinnästä ja eriarvoistavasta ajattelusta. Festivaalillemme ovat tervetulleita kaikki esimerkiksi sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Tässä asiassa ei ole vuonna 2018 mitään epäselvää.

Ruotsala itse julkaisi tiedotteen, jossa hän vaati oikaisua Ylen ja Satakunnan Kansan uutisiin.

– Uutisissa on väitetty, että rinnastan huumeiden käytön ja homoseksuaalisuuden. Lisäksi on väitetty, että olen ollut lanseeraamassa ja tukemassa Nuotan Älä alistu -kampanjaa. Nämä väitteet eivät pidä paikkaansa. En rinnasta homoseksuaalisuutta ja huumeiden käyttöä, eikä minulla ole mitään kompetenssia arvioida niitä, Ruotsala sanoi.

– Kaikki ihmiset tulee hyväksyä seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta, ja heillä tulee olla vapaus määritellä oma identiteettinsä. Vuonna 2011 edustamani järjestö KD Nuoret on osallistunut yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ainoastaan puolustanut suvaitsevaisuutta ja yksilöiden oikeutta ilmaista mielipiteitään.