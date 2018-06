Helsinki pyytää kansainvälistä apua Joensuun ja Lemin kaatamiseksi kilpailussa metallipääkaupungin tittelistä

Suomessa käydään parhaillaan tiukkaa kamppailua maailman metallimusiikkipääkaupungin sijainnista. Tiedossa on jo, että Suomessa on eniten metallibändejä maailmassa asukaslukuun suhteutettuna. Capital of Metal -nimen alla käytävässä kamppailussa etsitään nyt Suomen kaupunkia, jossa on eniten metallibändejä paikkakunnan kokoon nähden. Kilpailu lähestyy loppuaan ja kärkisijoilla paistattelee Lemi ja Joensuu. Vastauksena tähän Helsinki esittää kansainvälisen avunpyynnön ja ehdottaa naapurikaupungille Tallinnalle kaksoiskaupungin muodostamista.