Joensuulaislehtori Sirpa Salenius kirjoitti kirjan - Barack Obama kiitti henkilökohtaisella kirjeellä

Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella työskentelevän englannin kielen ja kulttuurin yliopistonlehtori, dosentti Sirpa Saleniuksen kirjoittama kirja An Abolitionist Abroad: Sarah Parker Remond in Cosmopolitan Europe (University of Massachusetts Press, 2016) on nimetty Society for the Study of American Women Writers -kirjallisuuspalkintoehdokkaaksi, kertoo yliopisto nettisivuillaan.

Kyseinen palkinto jaetaan joka kolmas vuosi teoksesta, joka arvioidaan huomattavaksi panokseksi amerikkalaisten naiskirjailijoiden tutkimuksessa. Saleniuksen kirja keskittyy kuvaamaan afrikkalaisamerikkalaisen Sarah Parker Remondin (1826-94) elämää. Remond oli aktiivinen orjuuden vastustaja, joka luennoi aiheesta ensin ympäri Yhdysvaltoja ja sittemmin Euroopassa. - Vaikuttavuudesta kertonee osaltaan se, että Barack Obaman kanssa työskennellyt henkilö kuuli kirjastani sen ilmestyttyä ja pyysi sitä yhteisen ystävämme kautta silloiselle presidentille omistuskirjoituksella, tiedotteessa paljastetaan. Myöhemmin Salenius saikin henkilökohtaisen kiitoskirjeen kirjastaan Obamalta.