Muumipeikko, Niiskuneiti ja Pikku Myy saapuvat Ilosaareen - Vekararokin ohjelma julki

Heinäkuussa järjestettävän Vekararokki-lastenfestarin ohjelma julkistettiin torstaina.

Joensuun Ilosaaressa sunnuntaina 8. heinäkuuta järjestettävään tapahtumaan saapuvat Muumit, Pippuri Soikoon! sekä Merkkarit & Kai Kuutamo.

Lisäksi Vekararokissa on paljon oheisohjelmistoa lapsille. Muumeista Vekararokkiin saapuvat Muumipeikko, Niiskuneiti ja Pikku Myy, jotka esittävät viidakkoseikkailun.

Vekararokin kahden euron ennakkoliput ovat myynnissä 25. kesäkuuta alkaen Prisman infossa. Vekararokin järjestää Joensuun Popmuusikot ry.

- Vekararokki on suunniteltu kokonaisuudessaan lasten ehdoilla. Iltapäivän aikana pääsee kuuntelemaan elävää musiikkia, pomppimaan pomppulinnassa ja halailemaan muumeja. Festari on monelle muksulle ensimmäinen isompi konsertti, ja halutaan, että kokemus on kotoisa ja turvallinen, Popmuusikoiden toiminnanjohtaja Niina Hattunen kertoo tapahtumatiedotteessa.

Vekararokki järjestettiin viime vuonna ensimmäistä kertaa nykyisellä paikallaan. Aiemmin tapahtuma on järjestetty yhtä aikaa Ilosaarirockin kanssa. Vekararokissa vierailee noin kolmetuhatta festarivierasta.

- Viime kesän kokemuksen perusteella Vekararokki on löytänyt oikean ajankohtansa. Meille tuli paljon kiitosta vanhemmilta, jotka haluavat osallistua myös Ilosaarirockiin, Hattunen toteaa.