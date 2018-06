Kulttuurikahvila Laituri sulkee ovensa elokuussa - Uudet tilat selviävät todennäköisesti kesän aikana

Kulttuurikahvila Laituri viettää viimeistä kesää nykyisissä tiloissaan. Elokuun 18. päivä asemaravintolarakennuksen ovat sulkeutuvat näillä näkymin lopullisesti, ja rakennus jää odottamaan purkamista. Toiminnan taustalla on Kulttuuriosuuskunta Laituri, joka sai irtisanomisilmoituksen pari viikkoa sitten.

– Ennen sulkemista vietetään oikein mukava kesä. Nautitaan tästä paikasta ja järkätään paljon tapahtumia, kertoo Kaija Kukkohovi.

Kukkohovi on toiminut pari vuotta vapaaehtoisena ja suorittaa nyt kansalais- ja järjestötoiminnan opintojen työssäoppimisjaksoa Laiturilla.

Laiturin toimintaa on tarkoitus jatkaa vielä tämän vuoden puolella, jos sopivat tilat löytyvät ja vapaaehtoisia on riittävästi. Parhaimmassa tapauksessa uusi Laituri aloittaa toimintansa jo pian asemarakennuksen sulkemisen jälkeen.

Uusia tiloja ei ole vielä päätetty. Laiturin tulevaisuudesta kiinnostunut työryhmä selvittää mahdollisia uusia tiloja Laiturille kesän aikana.

Kaija Kukkohovi toivoo, että neuvottelut edistyisivät mahdollisimman pian.

Laituri on virkeä kulttuuritoimija Joensuussa. Esimerkiksi vuonna 2016 siellä järjestettiin 247 tapahtumaa, jotka koostuivat muun muassa taidenäyttelyistä, kokouksista, keskustelutilaisuuksista ja musiikkitapahtumista.

Neuvottelujen ollessa vielä kesken Kaija Kukkohovi ei voi mainita, mitä paikkoja toiminnan jatkamiseksi on harkittu.

– Laiturin toiminta on sidottu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennukseen, ja toive on että näin olisi myös jatkossa. Myös sijainti on tärkeä. Keskeisellä paikalla ihmiset löytävät perille ja toisaalta tapahtumia pitäisi pystyä järjestämään niin, etteivät naapurit häiriinny.

Vapaaehtoistilanne näyttää Kukkohovin mukaan hyvältä. Keskiviikkona vietettiin uusien vapaaehtoisten iltaa, johon otti osaa arviolta tusina toiminnasta kiinnostunutta.

– Mukana oli aika paljon sellaisia kasvoja, joita en entuudesta tuntenut, Kukkohovi sanoo.

Toiminta ja päätöksenteko on Kukkohovin mukaan hierarkiatonta ja päätöksenteossa pyritään yhteisymmärrykseen. Kuka vaan toimintaperiaatteita kunnioittava voi osallistua kuukausittaisiin kokouksiin ja tulla mukaan vaikuttamaan Laiturin tapahtumiin ja toimintaan.