Joensuulaisen Ulla Karttusen teoksia Lontoon metroasemalla ja portugalilaisessa kirkossa

Lontoolainen julkisen taiteen organisaatio Art Below on valinnut kuvataiteilija Ulla Karttusen mukaan kesänäyttelyynsä, joka tapahtuu Lontoon keskustan Hyde Park Corner -metroasemalla ja Herrick-galleriassa, tiedote kertoo.

Tämän kesän Art Below -näyttelyn teemana on digitaalinen aikakausi. Karttusen Totally Connected -teos (kuvassa) on tulkinta digiajan verkostoitumisen illuusiosta ja narsismin noususta.

Art Below’n ajatuksena on viedä taidetta metroasemien mainostauluihin, mutta Art Below´n kautta taidetta on nähty myös kuuluisissa gallerioissa ja museoissa. Mukana ovat olleet muun muassa Banksy, Damien Hirst ja Anish Kapoor.

Portugalin Ponte de Limassa Karttunen on mukana Lethes Art -nykytaidetapahtumassa. Karttusen teos on paikkasidonnainen installaatio, viisi metriä korkea alttaritaulu vanhassa kirkossa.