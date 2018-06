Liperin kirkoissa kesällä konserttisarja - Beatlesia ja virsien veisua

Ensimmäinen konserttisarjan osa järjestetään 11.7. kello 18. Tuolloin Liperin kirkossa soi Ackord-jousikvartetti. Kvartetissa soittavat Ackord-jousikvartetissa soittavat Annemarie Åström, Tarja-Leena Kircher, Atso Lehto ja Eeva Rysä.

18.7. kello 18 järjestetään Liperin kirkossa Beatles-konsertti, jossa soittaa suomalais-saksalainen saksofonikvartetti.

Konsertissa tullaan kuulemaan klassikoita 1960-luvun lopun levyiltä, muun muassa lähes koko White Album sekä ainakin kappaleet Here comes the sun, Michelle ja When I´m sixty-four.

Saksofonikvartetissa soittavat Olli-Pekka Tuomisalo, Timo Rantanen, Kurt Claussen ja Greg Banazak.

25.7. kello 18 on Viinijärven kirkossa konsertti Virrestä viis... Konsertisa kuullaa baritoni Jukka Romua ja uruissa Hannele Sorvaria. Viinijärveltä lähtöisin oleva Jukka Romu esittää lapsuudestaan tuttuja virsiä, siitä vanhemmasta virsikirjasta. Konsertissa yleisö saa veisata mukana.

Konsertteihin on vapaa pääsy, mutta käsiohjelma maksaa 10 euroa.