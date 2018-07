Ensi viikolla yhteensä kuusi konserttia osana Pielinen Soi -festivaalia

Joensuusta lähtöisin oleva kitarataiteilija, kansanmuusikko J-P Piirainen soittaa soolokonsertit Lieksan TalliGalleriassa maanantaina 9.7. ja tiistaina 10.7. Vaarinkalliolla Kolilla. Molemmat konsertit alkavat kello 18.

Piiraisen pohjoismainen kitaramusiikki koostuu muun muassa omista Kolin innoittamista sävellyksistä sekä pohjoismaisesta perinnemusiikista uudella twistillä!

Sole Azul -yhtye puolestaan esiintyy Tangon ja jazzin kohtaaminen -keikoilla Kannaksen leirikeskuksessa Juuassa ja TalliGalleriassa Lieksassa keskiviikkona ja torstaina. Molemmat konsertit alkavat kello 18. Sole Azul esittää jazzmusiikista tutuin tyylikeinoin itse säveltämäänsä tangovaikutteista musiikkia sekä sovituksia suomalaisista ja argentiinalaisista tangoista. Yhtyeen muodostavat Harri Kuusijärvi, harmonikka, Pauli Lyytinen, saksofoni sekä Eero Tikkanen, kontrabasso. Yhtyeen jäsenet ovat tuttuja monista suomalaisista eturivin jazz- ja etnoyhtyeistä.

Pielinen Soi -festivaalin taiteellinen johtaja Matti Makkonen esiintyy soolosellokonsertissa Paaterin kirkossa torstaina kello 15. Konsertin ohjelmassa on suomalaisia kansansävelmiä ja muita klassikkosäveliä, joita Makkonen taltioi vuonna 2017 julkaistulle ja Paaterin kirkossa äänitetylle Hiljaisuudessa -soolosellolevylleen.

Tenori Heikki Hattunen ja pianisti Ville Hautakangas konsertoivat TalliGalleriassa Lieksassa sunnuntaina 15.7. kello 18. Tenorin paluu –konsertin ohjelma on osin rakennettu niin, että lauluilla on säveltäjän, sanoittajan tai tekstin kautta yhteys ortodoksiseen kirkkoon. Lisäksi konsertin ohjelmaan kuuluu muun muassa Merikantoa, Bashmakovia sekä Tšaikovskia. Arkkipiispa Leo on laatinut uuden sanoituksen Merikannon Reppurin lauluun. Laulun sanat ovat aitoa karjalan kieltä, sillä arkkipiispaa on kielen ystävänä aiemmin häirinnyt se, että alkuperäissanat eivät ole karjalaa, vaan imitoivat sitä, tapahtuman tiedotteessa kerrotaan.

Koko kesän kestävä Pielinen Soi –festivaali sisältää kesä-elokuussa eri puolilla Pielistä järjestettävät reilut parikymmentä konserttia ja muuta tapahtumaa.