Tasa-arvo puhututti artisteja Kihaus Folkin lauantaisessa lehdistötilaisuudessa

- ­Se on ok, jos halutaan kiintiöillä pitää yllä tasa-arvon periaatteita. Mutta, että meidät kutsuttaisiin esiintymään, koska tarvitaan suomalaisia naismuusikoita tapahtumaan taas ei ole ok. Ei kukaan muusikko halua olla kiintiömuusikko, määritteli Enkel-yhtyeen Iida Savolainen.

– Täytyy sanoa, että kun oma tausta on jazzmusassa, niin naisena on paljon vaivattomampi olla muusikko pehmeässä kansanmusaskenessä. Jazzpiireissä koen, että joudun todistelemaan ammattitaitoani jatkuvasti, Tuulettaren Venla Ilona Blom kertoi.

Eroja tasa-arvoasioissa genrejen välillä siis on.

Karri Miettinen taas pohti, että naisnäkökulmaa ei välttämättä kannata ajatella genreen liittyvänä kysymyksenä.

- Kysymyksen voi kysyä laajasti koko yhteiskuntaa läpileikaten. Se, että kolmannen aallon feminismi nousee, on mielenkiintoinen ja tärkee juttu. Kirjotan kirjaa suomirapin historiasta ja yritän patriarkaalisesta alasta nostaa esiin myös naisia. Vituttaa kyl koko ajan, kun joutuu puhumaan naisräppäreistä. Ei vastakkainasettelut lopu, jos kielikin on tällaista, että niitä pidetään yllä, Miettinen suomi itseään.

