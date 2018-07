Mihail Pavaliy on vuodesta 1994 toiminut Krasnodarin urkusalin urkurina. Samasta vuodesta lähtien hän on toiminut vastaavanlaisessa virassa Sotsissa, minkä lisäksi Pavaliy on opettanut urkujensoittoa. Pavaliy on kotimaansa lisäksi esiintynyt ympäriä Eurooppaa sekä Yhdysvalloissa.