Pop up Galleria tuo taidetta Lieksan keskustaan

Pop Up galleria avataan taas tänä kesänä kahdeksi viikoksi Pielisentielle. Tänä vuonna esillä on taidetta kolmelta Pohjois-Karjalaiselta taiteilijalta: Suvi Komsa, Tuuli Meriläinen ja Leena Reittu.

Näyttely sijaitsee Pielisentiellä olevassa valoisassa vanhan puutalon liiketilassa. Tavoitteena on piristää Lieksan katukuvaa ja tuoda lisää kulttuuritarjontaa Lieksan keskustaan.

Tämä on toinen kerta kun Pop up -näyttely avataan Pielisentielle, edellisen kerran näyttely oli noin viikon verran auki vaskiviikkojen aikaan vuonna 2017.

Leena Reittu on Joensuusta kotoisin oleva kuvataiteilija, joka on erikoistunut kuvanveistoon ja erityisesti perinteisiin materiaaleihin kuten puuhun ja kiveen, yhdistellen niitä löydettyihin materiaaleihin.

Reittu pyrkii luomaan kestävää kehitystä mukailevia teoksia, jotka sekä esteettisesti että aiheellisesti ovat yhteydessä niitä ympäröivään paikkaan tai tilaan.

Tuuli Meriläinen on lieksalainen taidemaalari. Teoksissaan Meriläinen kuvaa usein eläimiä ja viime aikoina kauriin vasat ovat olleet hänen aiheinaan. Näyttelyyn tulee esille uusia vuonna 2018 syntyneitä teoksia.

Suvi Komsa maalaa akvarelleja pääasiassa ulkosalla ja aiheetkin ovat näin ollen lähinnä ympäröivästä luonnosta. Akryylimaalauksiin tunnelmaa on ammennettu kansanperinteestä, kansanlauluista ja kaihoisuus on monesti läsnä näissä harmaasävyissä maalauksissa.

Uusimmissa töissä Komsa on löytänyt mukaan myös kirkkaampia värejä ja aiheetkin enemmän tätä päivää. Töitä on ollut esillä Lieksassa ja Nurmeksessa näyttelyissä joista Komsan maalauksia on lähtenyt myös maailmalle muun muassa Saksaan ja Yhdysvaltoihin.