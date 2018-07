Mokomalla luvassa 10. keikka Ilosaarirockissa - Bändi nousi Laulurinteen lavalle ensimmäisen kerran vuonna 1999

Sitäkin voidaan pitää merkittävänä saavutuksena aikana jolloin rokkibändejä ei Suomen myyntilistojen kärkisijoilla paljon näy. Mokoma kävi esittelemässä uuden albuminsa toukokuussa tuoreeltaan tokiolaisella Space ODD-rokkiklubilla. Klubin kokoon nähden porukkaa oli paikalla tuvan täydeltä.

– Se oli pieni ja intiimi klubi. Oli huikeata kuunneltavaa, kun japanilaiset pistivät yhteislauluksi ja lauloivat biisejämme – ja suomeksi. Aika hyvin japanilaiset ovat perillä suomalaisista bändeistä, Mokoman kitaristi Kuisma Aalto toteaa Japanin vierailusta.

Festivaalikesään on aina valmistauduttava vähän eri tavalla kuin talvisiin klubikeikkoihin.

– Sen verran vakavissaan me tätä työtä teemme, että tosissaan pitää valmistautua kaikkiin keikkoihin. Se on aina miettimistä, minkälaisella esityslistalla ja tuotannolla liikutaan missäkin. Laitteiden ja miesten on oltava kunnossa, Aalto toteaa.

Biisilistalle olisi valinnanvaraa. Kymmeneltä albumilta riittäisi soitettavaa useammaksikin tunniksi.

– Omasta mielestämme ne ovat kaikki tosi hyviä biisejä, mutta niistä semmoiset 30–40 biisiä ovat olleet koko ajan aktiivisina. Kun festareilla esiinnytään tunti, joskus vähemmänkin aikaa, niin on siinä aikamoinen miettiminen mitä soitetaan. Toisaalta on soitettava ne biisit, joita ihmiset haluavat kuulla. Meillä on myös biisejä, jotka on meille tärkeitä, ja joita haluamme esittää.

– Festarikentällä eivät toimi mitkään vain faneille tarkoitetut palat. Siellä pitää olla tarpeeksi iso lakana taustalla, että muutkin kuin fanit kaljahönössään lähtevät katsomaan, kuka tuollakin soittaa.

Ja juuri näihin muihin kuin vain faneihin Mokomakin pyrkii musiikillaan festivaalialueilla vaikuttamaan.

– Festareilla on se hieno tilanne, että niissä on paljon sellaistakin porukkaa, joka ei meidän musiikkiimme ole kovin paljon perehtynyt. Kyllä niihin mennään siinäkin mielessä esiintymään, että saadaan lisää uusia kuulijoita itsellemme, Kuisma Aalto toteaa.

Mokoma Metelli-teltassa perjantaina 13.7. kello 20.45.