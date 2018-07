Taide-elokuvalla esiin noussut suomalaiskuvaaja tekee nyt Netflixin suursarjaa

Suomalainen Peter Flinckenberg kuvaa Netflixin uuden suursarjan Raising Dion. Tuotanto on alkamassa Atlantassa. Sarjan suurin tähti on Black Panther -elokuvassa juuri nähty Michael B. Jordan.

– Sarja on kasvutarina, jossa yksinhuoltajaäidin pojalle kehittyy supersankarin kykyjä, Flinckenberg kertoo puhelimessa Kalifornian Sacramentosta.

– En ole ollut kiinnostunut tekemään Marvel-elokuvia, sillä en ole kokenut, että ne ovat mun juttu. Mutta tässä konsepti on kiinnostava.

Palkitun kuvaajan edellinen elokuvatyö, myös Netflixille tehty How It Ends saa maailmanlaajuisen ensi-iltansa perjantaina. Katastrofidraaman budjetti oli yli 20 miljoonaa euroa. Pääosia esittävät Forest Whitaker ja Theo James.

Flinckenbergin menestys on ollut nopeaa etenkin, kun hänet vei maailmalle mustavalkoinen taide-elokuva. Pirjo Honkasalon ohjaaman Betoniyön valmistumisesta on viisi vuotta.

– Betoniyö oli käänteentekevä. Se, että Pirjo valitsi minut kuvaajaksi, todella mullisti elämäni.

Betoniyö sai kansainvälistä huomiota etenkin elokuva-alan ammattilaisten keskuudessa. Jo ensimmäisessä amerikkalaiselokuvassaan Woodshock Flinckenberg työskenteli Kirsten Dunstin ja Pilou Asbaekin kanssa.

Stallone innostui

Elokuvan kuvauksissa kuvaaja eli director of photography on hierarkiassa toiseksi tärkein henkilö ohjaajan jälkeen. Kuvaajat ovat myös lähellä tähtiä. Yksi syy siihen, miksi Flinckenberg on pärjännyt, liittyy hänen uskoakseen tähän.

– Tulin tänne tarpeeksi vanhana, yli nelikymppisenä ja perheellisenä. En mene höpötykseen ja sekoiluun mukaan, vaikka täällä on helppoa mennä sekaisin tietystä elämäntyylistä.

– Moni varoitteli, että tähtiä pitää miellyttää tai tulee potkut. Mutta lähestymistapani on normaali. Olen ihminen, sä olet ihminen, tehdään yhdessä hyvää työtä.

Viime vuonna Flinckenberg sai kutsun tavata Sylvester Stallone, joka oli valmistautumassa ohjaamaan Rocky-elokuvien tarinaa jatkavaa elokuvaa Creed II.

– Tapaamisen piti kestää puoli tuntia. Istuimme kaksi ja puoli tuntia Stallonen omassa ravintolassa. Hän valitsi minut kuvaajaksi. Tuo kaikki tuli aivan puun takaa.

Ohjaaja kuitenkin vaihdettiin ennen kuvausten alkua. Creed II:ta ohjaa paraikaa Steven Caple Jr., joka toi mukaan oman kuvaajansa.

– Tapaus kuvaa sitä, miten epävarmaa täällä on. Kieltäydyin useista elokuvista tuota varten, ja sitten se kaatui. Olin taloudellisesti silloin aika tyhjän päällä.

Sisäpiiri saavutettu

Kesäkuussa Flinckenberg kutsuttiin Yhdysvaltain elokuva-akatemian AMPAS:in jäseneksi. Se tarkoittaa, että hän pääsee äänestämään Oscar-voittajista. AMPASissa on vain muutamia suomalaisjäseniä, kuten ohjaajat Renny Harlin ja Selma Vilhunen.

– Los Angeles on kuin pieni kylä, jossa joko olet sisäpiirissä tai et ole, Flinckenberg kuvailee.

– Tärkeintä on saada hyvä agentti, mutta on käytännössä välttämätöntä olla myös ammattiliiton jäsen. Amerikkalainen elokuvateollisuus on systeemi, joka suojelee itseään uusilta tulijoilta.

How It Endsiin kuvaaja kuitenkin sai työryhmäänsä muitakin suomalaisia, tärkeimpänä valaisija Jani Lehtisen.

– Itse elokuvanteko ei ole täällä kuitenkaan raskaampaa. Kuvaajalla on helpompaakin, sillä koneisto on hyvin öljytty ja ympärillä on huippuammattilaisia. En tule niin väsyneenä töistä kotiin kuin suomalaistuotannoissa, Flinckenberg kertoo.