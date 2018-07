Vaskiviikon pihasoitto kajahtaa ensi viikolla Pielisen museossa Lieksassa

Pielisen museossa soitetaan Lieksan Vaskiviikon ohjelmistoon kuuluva pihasoitto keskiviikkona 25. heinäkuuta kello 12 alkaen. Esiintyjänä on Quattro di Bothnia Pohjanmaalta. Orkesterissa on soittajia Kalajoelta, Nivalasta, Oulaisista ja Ylivieskasta. Quattro di Bothnia on esiintynyt muun muassa Hamina Tattoo 2010 –tapahtumassa ja kolme kertaa Lieksan Vaskiviikolla. Orkesterin johtajana toimii tällä hetkellä Tomi Luimula Oulusta.