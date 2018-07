Progesuuruus Wigwamin 50-vuotisjuhlaan lisäkonsertti Helsinkiin

Wigwam-yhtyeen syksyn 50-vuotisjuhlakiertuetta täydennetään lisäkonsertilla Helsingin Kulttuuritalolla 26. syyskuuta. Aiemmin ilmoitettu Kulttuuritalon konsertti (28.9.) myytiin loppuun.

Kotimaisen progressiivisen rockin ja taiderockin uranuurtajaryhmä konsertoi myös Tampere-talolla (29.9.) ja Turun Logomossa (6.10.).

Wigwam oli suomalaisen rockmusiikin merkittävimpiä yhtyeitä 1970-luvulla. Bändin suurin kaupallinen menestys oli Nuclear Nightclub -albumi, jolla on muun muassa kappale Freddie Are You Ready.

Juhlakokoonpanossa esiintyvät jo ensialbumilla 1969 vaikuttaneet Jim Pembroke ja Jukka Gustavson sekä "Rekku" Rechardt, joka liittyi bändiin 1973. Lisäksi mukana ovat Nuclear Nightclubin tuottaja Pave Maijanen sekä muusikot Esa Kotilainen, Pedro Hietanen, Jan Noponen ja Mikko Rintanen.