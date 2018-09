Raskaan rockin amerikkalaisjätti Kiss lopettaa kiertämisen. Yhtye kertoi America’s Got Talent -show’n finaalissa, että ensi vuonna alkava One Last Kiss: End of the World Tour jää bändin viimeiseksi, kertoo Blabbermouth -sivusto.

Yhtyeen nokkamies Gene Simmons kertoi jo taannoin medialle, että hyvästejä jätetään pitkän kaavan mukaan. Kiertueen on näet määrä kestää kolme vuotta.

Kiss on "lopettanut" jo aikaisemminkin, sillä vuonna 2000–2001 yhtye jätti hyvästejä edellisen kerran.

Kiss on myynyt yli sata miljoonaa levyä. Yhtyeen tunnetuimpia kappaleita ovat I Was Made for Lovin' You, Rock and Roll All Nite ja Lick it Up.