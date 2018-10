Rummuista kitaraan, metallista jazziin - Joensuusta kotoisin oleva gypsy jazz -kitaristi Tomi Kettunen soittaa vuodessa yli 100 keikkaa

Pohjois-Karjalassa voidaan tuntea maakuntaylpeyttä, kun puhutaan Suomen eturivin gypsy jazz -kitaristeista. Nurmeksesta kotoisin olevan, nykyisin New Yorkissa uraansa luovan Olli Soikkelin vaiheita on Karjalaisessa raportoitukin jo taajaan. Soikkelin lisäksi Pohjois-Karjalasta on kotoisin myös Tomi Kettunen. Joensuussa syntynyt ja kasvanut, nykyisin Helsingissä asuva Kettunen on yksi genren arvostetuimpia soittajia.