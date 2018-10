Valtion taidetoimikuntiin on valittu uudet jäsenet vuosille 2019-2020. Seitsemässä valtion taidetoimikunnassa on 74 asiantuntijajäsentä, joista vain yksi on Pohjois-Karjalasta. Ulla Mäkinen on mukana Esittävien taiteiden toimikunnassa jäsenenä.

Myös alueelliset taidetoimikunnat on valittu kahdeksi vuodeksi, Taike tiedottaa. Puheenjohtajana toimii näyttelijä-ohjaaja Kai Paavilainen. Jäsenet ovat kuvanveistäjä Reetta Gröhn-Soininen, kuvataiteilija Reima Hirvonen, tanssija Mari Kortelainen, musiikkipedagogi Pentti Ojajärvi, kuvataiteilija Outi Särkikoski ja kirjailija Kanerva Vaakanainen.