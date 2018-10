Joensuulaiset kuvataiteilijat Pia Sinkkonen, Johanna Turunen ja Heidi Vasara esittäytyvät töillään ensi viikolla New Yorkissa.

Noin 30 suomalaistaiteilijan yhteisnäyttely Pink on esillä 15.-19. lokakuuta New Yorkin 4W43-galleriassa ja YK:n päämajassa Manhattanilla. Näyttely on helsinkiläisen Ava-gallerian järjestämä ja liittyy maailmaanlajuiseen kampanjaan rintasyöpätutkimusten puolesta, Suomessa Roosa-nauha-kampanjaan.

New Yorkista näyttely tulee Helsingin Avaan (Pohjoinen Rautatiekatu 17 B 8) ja on siellä esillä 31.10.-11.11.2018.

