Kadonnut Manner on Eurooppaa ja Suomea kiertänyt oululainen artisti, kertoo Sointulan tiedote. Kadonnut Manner on julkaissut juuri toisen albuminsa The First Train to Kajanaland ja esiintyy Joensuussa ensimmäistä kertaa. Tyylisuuntana on ”Finnish Primitive Guitar”.

Timo Torvisen joensuulaiset tietävät muun muassa Eläin-yhtyeestä. Hänen viimeisin julkaisunsa on kesäkuinen, toinen (proto)Torvinen -kasettialbumi.

