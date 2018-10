Arto Paasilinna on kuollut – "Raha tehdään työllä eikä keinottelulla", linjasi kynällään vaurastunut kirjailija

Suomen viime vuosikymmenten käännetyin kirjailija Arto Paasilinna on kuollut. Kustantamo WSOY ilmoitti, että 76-vuotias Paasilinna kuoli maanantaiaamuna hoitokodissa Espoossa.

Paasilinnan tuotantoa on käännetty yli 40 kielelle, ja maailmanlaajuisesti teoksia on myyty yli kahdeksan miljoonaa kappaletta. Erityisen suosittu Paasilinna on ollut Ranskassa.

Paasilinnan ranskalaisen kustannusyhtiön Denoelin edustaja Cecile Gateff arvioi Pariisin kirjamessuilla vuonna 2011, että ranskalaisiin ovat vedonneet Paasilinnan huumori, ekologinen sanoma, maanläheisyys ja vallanpitäjien pilkkaaminen.

– Hän on kirjoittanut vakavista asioista hauskasti. Ranskalaiset ovat vakavia ihmisiä, mutta me tarvitsemme hauskoja kirjoja. Paasilinna on filosofista viihdettä, Gateff luonnehti.

Myös esimerkiksi Italiassa suomalaiskirjailija löysi runsaasti lukijoita.

Tulistui kritiikistä

Vaikka ulkomailta tuli sekä hyviä myyntilukuja että kiittäviä arvioita, kotimaassa kriitikot tapasivat moittia Paasilinnan hengentuotteita. Sitä arvonsa tuntenut kirjailija ei katsonut hyvällä.

– Jos arvostelussa mennään henkilökohtaiselle tasolle, silloin tulistun. Olen kuin kierretty karhu, joka on talvehtinut hankien alla, Paasilinna puhisi STT:lle antamassaan 60-vuotishaastattelussa.

Paasilinna sanoi olevansa vakaa suomalainen mies, joka hoitaa asiansa niin hyvin kuin suinkin kykenee. Kynällään vaurastunut mies viittasi kintaalla osakkeille – sijoitukset kohdistuivat maahan ja rakennuksiin.

– Loka-Laitinen sanoi joskus, että oletpa hölmö, kun et sijoita. Raha tehdään työllä, eikä millään keinottelulla!

Kiteytys Paasilinnalta löytyi myös suomalaisen miehen suhteesta naiseen.

– Jos miehillä ei ole asiaa, vetäydymme omiin oloihimme. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettemmekö rakastaisi naisia.

Ura katkesi sairastumiseen

Arto Paasilinnan tunnetuimpia teoksia ovat muiden muassa Jäniksen vuosi, Ulvova mylläri, Hurmaava joukkoitsemurha ja Hirtettyjen kettujen metsä. Lukuisia romaaneja on myös filmattu ja sovitettu televisioon.

Paasilinnan tuotanto käsittää 35 romaania ja suuren joukon muita teoksia.

Paasilinnan kirjailijanura päättyi, kun hän sai aivoinfarktin syksyllä 2009. Terveys ei enää sen jälkeen sallinut kirjoittamista.

Arto Paasilinna oli syntynyt 20. huhtikuuta 1942.