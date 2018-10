Museolain piirissä on 124 museota, joista yli puolet kuntien ylläpitämiä. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Museoiden valtiolta saaman rahoituksen uudistus on laittamassa kaikki museot hakemaan uudelleen valtionosuusjärjestelmän piiriin ensi vuoden alussa. Parhaillaan museolain piirissä on kaikkiaan 124 museota, joista yli puolet on kuntien ylläpitämiä.