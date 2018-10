Youtuben suosikkikitaristi Tomi Paldanius keikoilla Pohjois-Karjalassa

Kitaristi Toni Paldanius konsertoi tulevalla viikolla Pohjois-Karjalassa. Hän soittaa Outokummun kirjastossa maanantaina 22.10. kello 17.30, Liperin Penttilä-salissa tiistaina 23.10. kello 19 ja Kontiolahden Lehmon nuorisoseurantalolla keskiviikkona 24.10. kello 19 .

Uudestakaupungista kotoisin oleva Paldanius on tunnettu Youtube-kitaravideoistaan. Paldaniuksen sovitus Bon Jovin Livin’ On A Prayer -kappaleesta on yksi Youtuben ensimmäisiä ilmiöksi kohonneita kitaravideoita. Sillä on jo yli 4 miljoonaa katselukertaa, Paldaniuksen tiedote kertoo.

Paldanius julkaisee Suomen-kiertueensa ohessa toisen levynsä Classic Hits Fingerstyle Vol.2. Konserteissa kuullaan suurimpia klassikoita sellaisilta artisteilta kuten Queen, Dire Straits, Santana, Eric Clapton, Eagles ja Led Zeppelin.

Mainos alkaa

Mainos päättyy