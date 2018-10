PENin puheenjohtaja kirjepommeista: Seurausta Trumpin luomasta ilmapiiristä, joka rohkaisee nationalisteja ja rasisteja

Yhdysvalloista kantautuu huolestuttavia uutisia presidentti Donald Trumpin poliittisille vastustajille ja medialle osoitetuista epäillyistä kirjepommeista. Kirjailijoiden kansainvälisen sananvapausyhdistyksen PENin puheenjohtaja, yhdysvaltalainen kirjailija Jennifer Clement uskoo tapahtumien olevan seurausta Trumpin maahan luomasta ilmapiiristä.

– En tiedä, mistä on kysymys, ja sitä varmasti tutkitaan, mutta sen tiedän, että Trump on rohkaissut nationalistisia, rasistisia ja naisvihamielisiä ryhmiä Yhdysvalloissa. Sen lisäksi hän on rohkaissut epädemokraattisia johtajia muualla maailmassa. Hänen ulostuloillaan on vaikutusta sekä Yhdysvaltojen sisällä että sen ulkopuolella, Helsingin kirjamessuilla vieraileva Clement sanoo STT:n haastattelussa.

Clementin mukaan on varsin selvää, että lähetykset on suunnattu demokraatteja lähellä olevia henkilöitä tai tahoja vastaan.

– Ja lisäksi mediatalo CNN:ää. Uskon, että moni yhdysvaltalainen laatumedia, esimerkiksi New York Times on tällä hetkellä hyvin hermostunut.

Hänen mielestään Trump on jo saanut niin paljon vahinkoa aikaan, että seuraajan – oli se kuka hyvänsä – on vaikea sitä korjata.

– Kyse ei ole pelkästään demokraateista. Meillä ei ole ollut koskaan ennen hänen kaltaista republikaanipresidenttiäkään. Yksi suurimpia pettymyksiä on se, että republikaanit yhä seisovat hänen takanaan. Se on mielestäni melkeinpä pahinta, Mexicossa asuva kirjailija sanoo.

Journalisteille vaarallista aikaa

Clementin mielestä Trumpin halu vaientaa tiedotusvälineet on vaarallista. Samaa mediavihaa lietsovat populistit myös muualla maailmassa, hän muistuttaa.

– Ilman vapaata mediaa ei ole demokratiaa. Tämä on journalisteille vaarallista aikaa, ehkä vaarallisempaa kuin koskaan.

Hän seuraa huolissaan esimerkiksi uutisia sauditoimittaja Jamal Khashoggin todennäköisestä murhasta. Khashoggi oli Washington Postin tunnettu kolumnisti, joka kritisoi Saudi-Arabian hallintoa.

– Pahinta on länsimaiden hiljaisuus asiassa, Clement sanoo.

Kirjailijan mielestä ihmiskunnalla on kuitenkin yhä toivoa.

– Olen jatkuvasti yhteydessä ihmisiin, jotka ovat niin rohkeita, että riskeeraavat kaiken sanoakseen ääneen totuuden ja tuodakseen epäoikeudenmukaisuuden esiin. Sellaisten ihmisten olemassaolo antaa toivoa.

Clement uskoo, että kirjallisuudella voi muuttaa yhteiskuntia.

– Ajatellaan vaikka Charles Dickensin Oliver Twistiä, joka muutti Britannian lapsityövoimalakeja tai Jane Austenin ja Charlotte Bronten romaaneja, jotka avasivat tietä sille, että naiset saivat oikeuden omaisuuteensa Britanniassa. Puhumattakaan Victor Hugon Kurjista, joka avasi silmät näkemään, että köyhilläkin on itsekunnioituksensa.

Naisille pinkkejä käsiaseita

Kirjallisuus lisää tietoisuutta ja empatiaa, ja tarinoiden kertominen on tärkeää, Clement sanoo. Hän itse halusi kertoa tarinan siitä, kuinka aseet kulkevat Yhdysvalloista Meksikoon, ja tuoda esiin epäkohdan, josta ei puhuta.

Hänen uusin romaaninsa Rakkaudesta aseisiin kertoo muun muassa pienestä jengistä, joka ostaa käytettyjä aseita Yhdysvalloista ja salakuljettaa niitä Meksikoon. Meksikosta porukka tuo puolestaan Yhdysvaltoihin heroiinia.

– Asekauppa kukoistaa Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalla, kauppoja on vieri vieressä silmän kantamattomiin, Clement sanoo.

– Siitä ei haluta puhua, kuinka paljon aseita Yhdysvalloista päivittäin viedään Meksikoon, mutta siitä puhutaan mielellään, kuinka paljon rajan takaa tulee huumeita ja laittomia siirtolaisia Yhdysvaltoihin.

Clementin mukaan aseet ovat vallanneet Yhdysvallat eikä sille voi tehdä mitään, ellei ihmisten ajattelussa tapahdu täyskäännöstä.

– Mutta en tiedä, mitä pitäisi tapahtua, kun viime aikojen massasurmatkaan eivät ole muuttaneet mitään. Niistä on tullut niin yleisiä, että media ei enää raportoi, jos kuolleita ei ole yli kymmenen.

Hänen mukaansa maassa on menty niin pitkälle, että naisille kaupataan vaaleanpunaisia, kukilla koristeltuja käsiaseita.

– Barack Obama on sanonut, että hänen suurin epäonnistumisensa presidenttinä oli, ettei hän tehnyt mitään Yhdysvaltojen aselaille. Trump ei ainakaan tee.