Gaalassa jaettavat palkinnot ovat kukin suuruudeltaan noin 47 000 euroa.

Palkintoperusteluissa elokuvan kerrotaan käsittelevän nokkelasti ja leikkisästi suuria poliittisia kysymyksiä sekä elokuvan toimintasankariksi nousevan 48-vuotiaan naisen yksityiselämää.

Elokuvan on ohjannut Benedikt Erlingsson. Hän on myös ollut käsikirjoittamassa ja tuottamassa elokuvaa. Elokuvan toinen käsikirjoittaja on Olafur Egill Egilsson. Tuottajina toimivat Erlingssonin lisäksi Marianne Slot ja Carine Leblanc. He kaikki jakavat elokuvapalkinnon yhdessä.

Suomea elokuvien sarjassa edusti Teemu Nikin käsikirjoittama ja ohjaama Armomurhaaja.

Neuvoston kirjallisuuspalkinnon sai islantilainen Audur Ava Olafsdottir romaanillaan Ör. Palkintoperusteluissa kerrotaan, että Ör on täynnä nokkelaa huumoria ja elämää kipunoivaa kieltä.

Ympäristöpalkinto Grönlantiin

Lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinto myönnettiin Färsaarille Bardur Oskarsso nin Traeid-kirjalle.

– Nykyään kaiken pitäisi tapahtua yhä nopeammin, joten olemme päättäneet palkita teoksen, joka uskaltaa olla hidas, kertoo palkintolautakunta perusteluissaan.

Musiikkipalkinnon sai norjalainen Nils Henrik Asheim teoksellaan Muohta. Palkintolautakunta kuvailee Muohtaa teokseksi, joka on mitä suurimmassa määrin nykymusiikkia ja samalla tietoinen paikastaan historiassa.

Ympäristöpalkinto suuntasi Grönlannin länsirannikolla toimivalle Attun luonnonvaraneuvostolle. Palkinto myönnettiin työstä, jossa tarkkaillaan meriympäristöä ja ehdotetaan sen hoitoon liittyviä toimia. Paikalliset kalastajat osallistuvat työhön aktiivisesti.

Palkintoja olivat luovuttamassa Norjan pääministeri Erna Solberg, kruununprinsessa Mette-Marit, kirjailija Gunilla Bergström ja säveltäjä Sofia Jernberg.

Palkinnot jaettiin Pohjoismaiden neuvoston syysistunnon yhteydessä.

Pohjoismaiden neuvoston palkinnoilla pyritään muun muassa lisäämään pohjoismaisen yhteistyön näkyvyyttä ja tunnettuutta.