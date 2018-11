Elokuva- ja tv-alalla Suomessa on taloudellisesti menestyvässä kärjessä verotietojen perusteella miesten rinnalla myös useita naisia. Tästä huolimatta alan sisällä toimiva naisverkosto on huolissaan taloudellisesta epätasa-arvosta alalla.

Naisjärjestö Women in Film and Television Finland (WIFT) on perustettu edistämään audiovisuaalisen alan tasa-arvoa. Yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja, tuottaja Jenni Koski kertoo, että sukupuolten tuloeroista elokuva- ja tv-alalla ei ole olemassa virallista tutkimustietoa, koska se vaatisi asian tutkimista työsopimus kerrallaan.

– Olen keskustellut asiasta kuitenkin Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton edustajan kanssa ja kaikki, joiden kanssa puhuin, olivat sitä mieltä, että palkkaepätasa-arvo on alalla olemassa. Työsuhteet alalla ovat perinteisesti hyvin epätyypillisiä ja on hyvin villiä paikallista sopimista, koska yleissitovia työehtosopimuksia ei kentällä ole, Koski kertoo.

Esimerkiksi tv-sarja Ex-Onnellisten ja lukuisten muiden tv- ja elokuvaprojektien parissa työskennellyt tuottaja Riina Hyytiä tienasi viime vuonna verotietojen mukaan runsaat 155 000 euroa. Elokuvaohjaaja Johanna Vuoksenmaa keräsi noin 134 000 euron verotettavat tulot, ohjaaja-näyttelijä Tiina Lymi sekä Tuntematon Sotilas -elokuvan tuottanut Miia Haavisto taas pääsivät molemmat noin 125 000 euron ansioille.

Nelikko hävisi verotettavissa tuloissa tuottajamogulille ja Solar Filmsin omistajalle Markus Selinille, jonka kokonaisansiot kipusivat 314 000 euroon. Toisaalta ohjaajakolmikko Aku Louhimiehen, Dome Karukosken ja Antti J. Jokisen ansio- ja pääomatulot Suomessa jäivät kullakin alle 100 000 euron.

Elokuva-alan suuret nimet tekevät kuitenkin tiliä myös yritystoimintansa kautta. Torstaina julkistetuissa viime vuoden verotiedoissa näkyvät vain ansio- ja pääomatulot.

"Hyvät suhteet tuovat töitä"

WIFT:n Kosken mukaan tutkimus osoittaa, että elokuva-alan ammattilaisiksi koulutetaan tasavertaisesti sekä naisia että miehiä.

– Mutta Cuporen (Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus) tuoreen tutkimuksen mukaan naisohjaajille ohjautuu vain noin 25–27 prosenttia alan hankkeiden julkisesta rahoituksesta.

Se, mistä tämä ero johtuu, on Kosken mukaan laaja, valtarakenteisiin paikantuva kysymys.

– Alan sisäinen tieto on, että tietynlaiset hankkeet saavat rahoituksen todennäköisemmin kuin toiset. On arviointiprosesseja, joissa naisten hankkeet marginalisoituvat, eikä tämä ole välttämättä mitenkään sidoksissa siihen, ovatko ne hyviä, täysin tuotettavissa olevia hankkeita. Kenen tarina myy?

Kosken mukaan myös Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry:ssä (Sunklo) on käynnissä parhaillaan todella paljon sopimusneuvotteluja siitä, miten käsikirjoittajille pitäisi neuvotella ja maksaa korvaus heidän työstään.

– Monesti alalla työllistyy, jos on hyvät suhteet ja on verkostoitunut päättäviin tahoihin. Silloin neuvottelut ovat helpompia.

Birn näyttelijöiden tulokuningatar

Tunnetuista elokuvakasvoista viime vuonna yksi parhaiten tienanneista oli verotietojen perusteella näyttelijä Laura Birn, joka on viime vuosina ollut mukana useissa kansainvälisissä projekteissa.

Birn päihitti noin 175 000 euron verotettavilla kokonaistuloillaan muun muassa kollegansa Vesa-Matti Loirin (161 000 euroa), Jasper Pääkkösen (157 000), Tommi Korpelan (133 000) ja Lauri Tilkasen (131 000).