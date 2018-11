Viscult 2018 -elokuvafestivaalille osallistui yhteensä 1385 kävijää tai katsojaa

Kuudestoista Viscult-elokuvafestivaali järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa Joensuun yliopiston Aurorarakennuksessa. Kaikkiaan elokuvanäytöksiä, luentoa ja työpajoja seurasi festivaalilla ja verkossa yhteensä 1385 katsojaa. Määrässä on pientä kasvua aiempiin vuosiin, jolloin tapahtuma järjestettiin Joensuun Tiedepuistolla.

Tämän vuoden teema Hyvä elämä – Good Life herätti runsaasti mielenkiintoa elokuvantekijöiden ja katsojien keskuudessa, tapahtuma tiedottaa. Festivaalille lähetettiin 136 dokumenttielokuvaa eri puolilta maailmaa ja niistä valittiin ohjelmistoon 16 teosta.

- Lisäksi ohjelmistoon kuului kaksi työpajaa ja tutkija Matti Eräsaaren asiantuntijaluento hyvän elämän tutkimisen kysymyksistä.

- Ensimmäisestä festivaalista alkaen ohjelma on lähetetty lähes kokonaan suorana streaming-lähetyksenä verkkoon. Tämä on mahdollistanut ohjelman seuraamisen etäyhteyden avulla esimerkiksi oppilaitoksissa, jolloin elokuvia on voitu käyttää opetuksen osana.